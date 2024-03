オリジナルTVアニメ「異世界スーサイド・スクワッド」の本PVとキービジュアル、エンディングテーマ情報が解禁に。7月よりTOKYO MX、BS11で放送されることも発表となった。

DCコミックス「スーサイド・スクワッド」をもとにした「異世界スーサイド・スクワッド」は、異世界を舞台にハーレイ・クインやジョーカーといったゴッサムの悪党(ヴィラン)たちの活躍を描く異世界“暴”険ファンタジー。アニメーション制作をWIT STUDIO、監督を長田絵里、シリーズ構成・脚本を長月達平と梅原英司、キャラクターデザイン原案を天野明、キャラクターデザインを細田直人、音楽を末廣健一郎が手がける。

エンディングテーマはMori Calliopeの「Go-Getters」。Mori Calliopeからはコメントも到着した。なお3月23日に東京・東京ビッグサイトで開催される「AnimeJapan 2024」内のステージイベントにもMori Calliopeは出演する。

Mori Calliopeコメント

デビュー当時、アニメの楽曲を担当しパフォーマンスすることが一番の夢でした。

長年願い続けていましたが、それが実現する日が来るとは思ってもいませんでした。



「自分らしく、怖気ず、そして恥じることなく生きる……」この曲は、私がアーティストとして大切にしてきたそういった感情に対する力強い賛歌です。他者があなたを悪者にしようとも、声を上げ堂々と生きて、自分自身に正直に生きよう。私自身が必要としてきたメッセージを、自分や私たち全員を想いながら歌詞にしました。そしてもちろん、GigaさんとTeddyLoidさんによる強烈なビートも楽んでほしいです!

TVアニメ「異世界スーサイド・スクワッド」

2024年7月より TOKYO MX、BS11で放送予定

スタッフ

監督:長田絵里

シリーズ構成・脚本:長月達平、梅原英司

キャラクターデザイン原案:天野明

キャラクターデザイン:細田直人

音楽:末廣健一郎

オープニングテーマ:布袋寅泰「Another World」

プロデュース:Warner Bros. Japan

アニメーション制作:WIT STUDIO

キャスト

ハーレイ・クイン:永瀬アンナ

ジョーカー:梅原裕一郎

デッドショット:山口令悟

ピースメイカー:子安武人

クレイフェイス:福山潤

キング・シャーク:木村昴

リック・フラッグ:八代拓

カタナ:安済知佳

アマンダ・ウォラー:くじら

フィオネ:上田麗奈

アルドラ:能登麻美子

セシル:福島潤

Suicide Squad and all related characters and elements (c) & TM DC (c)2023 Warner Bros. Japan LLC