BABYMETAL、タイのF.HERO＆BODYSLAMとのトリプルコラボ曲MV公開

BABYMETALが、タイ屈指のラッパーF.HERO(エフヒーロ―)とタイの有名ロックバンドBODYSLAM(ボディースラム)とのトリプルコラボシングル「LEAVE IT ALL BEHIND」(リーブ イット オール ビハインド)を3月14日(木)に配信リリース。3アーティストが共演したMusic Videoを公開した。

「LEAVE IT ALL BEHIND」は、F.HERO、BODYSLAMとBABYMETALのエッセンスを取り入れたラップ、ロック、メタルスタイルを融合させたスペシャルなコラボ曲。人生を喜びも悲しみも背負わなければならない旅に例え、”過去の悲しみや自分を責めるという行為など、全てを手放して夜明けごとに希望に満ちた人生を求める”切なさの中に前を向いていく力強さを綴った楽曲となっている。メインプロデューサーのMAG The Darkest Romance (Thitiwat Rongthong) は、3つのバンドすべての特徴とアイデンティティを調整する役割を担当。更に、Aof Big Ass (Poonsak Jaturaboon) がオーディオ録音をサポートし、BODYSLAM のプロデューサーを務めた。 BABYMETALのプロデューサーであるKOBAMETALが作詞、作曲、ミキシング&マスタリングまで日本国内での制作を監修している。

F.HEROらが設立したタイの音楽レーベル「HIGH CLOUD ENTERTAINMENT」のオフィシャルYouTubeチャンネルにて公開されたMVは、タイ・バンコクにて3アーティストが集合して撮影された。タイで活動する映像制作チーム「DIRECTORNET」が制作を手掛け、「再生つながる崩壊」をテーマに、この楽曲の世界観をCGで表現している。BABYMETALもこの楽曲のためのダンスを沿え、スペシャルな映像に仕上がっている。

■F.HERO コメント

2019年に『PA PA YA!! (feat. F.HERO)』という曲でBABYMETALとコラボレーションして以来、タイと日本で2回一緒に演奏したことで、計り知れないエネルギーと、私のエネルギーブースターのようなバンドであるBODYSLAMが組み合わさって、彼らとコラボレーションすることができて光栄であり、この記念碑的なプロジェクトが生まれました。

■BODYSLAM コメント

これはBODYSLAM がこれまでに作った中で最もヘヴィ曲で、ステージで皆さんに見てもらえることを楽しみにしています。

■BABYMETAL コメント

この曲は私たちの中に火をつける曲です。是非皆さんに聴いていただきたいです。

<リリース情報>

F.HERO x BODYSLAM x BABYMETAL

DIGITAL SINGLE「LEAVE IT ALL BEHIND」

配信中

https://lnk.to/FBB_LIAB

BABYMETAL Official Website http://www.babymetal.com