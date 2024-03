超ときめき♡宣伝部 杏ジュリア、小泉遥香、吉川ひより「春から、リトライ！」したいことは？

ラジオの中の学校、TOKYO FMの番組「SCHOOL OF LOCK!」(月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55)。3月13日(水)の放送は、「超ときめき♡宣伝部」の杏ジュリアさん、小泉遥香さん、吉川ひよりさんがゲスト出演。パーソナリティのこもり校長(小森隼/GENERATIONS from EXILE TRIBE)、COCO教頭(CRAZY COCO)との登場時のトークと、今回の番組テーマ『春から、リトライ!』についてのコメントを紹介します。「超ときめき♡宣伝部」は、6人組のアイドルユニットです。2021年に発表した楽曲「すきっ!〜超ver〜」がTikTokで人気を集め、日本だけでなく海外でも話題になりました。3月29日(金)、30日(土)、31日(日)には、グループ主演ドラマ『リトライ、青春!』が3日間連続で生配信されます。こもり校長:超ときめき♡宣伝部先生は、SCHOOL OF LOCK! 初来校です!とき宣:はじめまして! よろしくお願いします!こもり校長:今日は3名来ていただきましたが、この学校の生徒(リスナー)だった方がいらっしゃるとか?小泉:私、“おはる”が、SCHOOL OF LOCK! 大好きなんです! 高校生のころからずっと聴いています。こもり校長:えー!小泉:UNISON SQUARE GARDENさんが好きなんですけど、ユニゾン先生がSCHOOL OF LOCK! に出演したときに初めて聴いて、SOLが大好きになりました。(毎週水曜に放送されている番組内コーナー)「松田LOCKS!」も大好きなんです!こもり校長:言い方があれだけど……けっこうレアな、コアな生徒だね(笑)。小泉:毎日のように聴いています! 生徒です! SCHOOL OF LOCK! に出演するのがひとつの夢だったので……!こもり校長:ありがたいですね。こもり校長:とき宣先生は、この春から再挑戦したいことはありますか?杏:私は……本当にちっちゃなことなんですけど、ほんっっっとにちっちゃなことなんですけど……!こもり校長:そんなに言うと、ハードルが上がりますよ!全員:(笑)。COCO教頭:大丈夫ですよ(笑)。杏:食べるときに、一口を30回噛むといいと言いますけど……。こもり校長:咀嚼せずに食べちゃう?杏:そうなんです。4口くらいで飲み込んじゃうんですね。小学生ぐらいのころから「ちゃんと噛まないとな」と思っているんですけど……また「ちゃんと噛まないとな」と思っています。こもり校長:俺も丸呑みスタイルなんですよ(笑)。ちゃんと噛まないと胃が疲れちゃうんですよね。俺も噛もう!全員:(笑)。吉川:私はミシンにトライしたいなと思っていて。実は、去年ミシンの教室に入会したんですよ。杏・小泉:そうなの!?吉川:みんなにも言ってないんですけど(笑)。でも、1回も行かないまま終わってしまったんです。今年はお洋服のリメイクに挑戦したいので、ミシンにリトライしたいですね。COCO教頭:素敵~!<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:こもり校長(小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE)、COCO教頭(CRAZY COCO)放送日時:月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55番組Webサイト:https://www.tfm.co.jp/lock/