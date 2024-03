SEVENTEEN・DINO 好きな食べ物は「最後に食べる派」日本の好きな食べ物は？

13人組ボーイズグループ・SEVENTEENのDINO(ディノ)がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! SEVENTEEN LOCKS!」。3月13日(水)の放送では、リスナーから届いた「2択の質問」に回答しました。(17歳)DINO:う~ん……僕は「最後に食べる」です!僕はメインのおかずだとかおいしい食べ物、好きな食べ物は最後に食べます。なので、何かご飯を食べるってなったときも、おかずを食べて、スープも先に食べてからメインにいくんです。僕も数日前に初めて知ったんですよね、「こういうタイプなんだ」って。食べ物の話が出たついでに、僕が好きな食べ物について話したいんですけれども……。好きな食べ物は、たくさんあるんですけれども……天丼! 愛してます……! ウナギも大好物です。すき焼きも、大々大好物です。最高です!このほかには、「遊園地で遊ぶなら、ジェットコースター or お化け屋敷」、「普段聴く音楽は、静かなバラード or 踊りたくなるヒップホップ」、「やりたくないことは、先にやる or あとでやる」に回答しました。<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:こもり校長(小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE)、COCO教頭(CRAZY COCO)放送日時:月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55番組Webサイト:https://www.tfm.co.jp/lock/