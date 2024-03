超ときめき♡宣伝部 いつもはエレガントな杏ジュリアが「うぃ～っす！」メンバー全員主演ドラマ『リトライ、青春！』を生配信

ラジオの中の学校、TOKYO FMの番組「SCHOOL OF LOCK!」(月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55)。3月13日(水)の放送は、「超ときめき♡宣伝部」の杏ジュリアさん、小泉遥香さん、吉川ひよりさんがゲスト出演。パーソナリティのこもり校長(小森隼/GENERATIONS from EXILE TRIBE)とCOCO教頭(CRAZY COCO)が、メンバー主演のLIVE配信ドラマ『リトライ、青春!』の見どころを聞きました。「超ときめき♡宣伝部」は、6人組のアイドルユニットです。2021年に発表した楽曲「すきっ!〜超ver〜」がTikTokで人気を集め、日本だけでなく海外でも話題になりました。3月29日(金)、30日(土)、31日(日)には、今回の話題となった主演ドラマ『リトライ、青春!』が、Rakuten TVにて3日間連続で生配信されます。こもり校長:『リトライ、青春!』は、演じている様子をリアルタイムで配信。生だからこその臨場感や没入感を体感できる新しいエンターテインメント「リアドラ」で上演されるとのことです。6人全員が主演をつとめる、タイムリープ要素もある学園ドラマということですが、どんな感じなんですか?小泉:普段のドラマだと、シーンからシーンが切り替わる、というのがあると思うんですけど、「リアドラ」は舞台みたいに自分たちで再現するんです。例えば、教室から体育館に行くときは自分たちでそのシーンに移動して……っていう。COCO教頭:その移動しているところも、映っているってことですよね? 臨場感がすごいですね。小泉:そうなんです。私たちも初めてなので、ドキドキです。吉川:間に合うのか……とか。こもり校長:段取りがエグい、ってことですよね。杏:そうなんです。私たちもスタッフさんも初めてなので、試行錯誤しながらおけいこしています。「実際に本番できるのか……!?」というのもありつつで(笑)。ドキドキワクワクです。こもり校長:その(舞台となる)学校で、けいこしているんですか?とき宣:はい!小泉:1日中やっているよね。こもり校長:(生配信なので)なんとなくの時間ではダメですよね。段取りを飛ばしたりしたら大変ですよね(笑)。すごい緊張感だ!小泉:そうならないように、いまけいこをしているんですけど……ドキドキだよね?吉川:うん。杏:この試みが世界初らしいんです。誰もやったことのない挑戦を、させていただいています!こもり校長:メンバーの演技はどうですか?杏:なんだろう……? でも、あて書きというか「この子はこんなイメージ」というので書いていただいているので“ぽさ”もあるんですけど、お互いの関係値というか……実際は年齢がバラバラなんですけど、役ではみんな高校2年生で同い年なんです。こもり校長:そうなんだ!杏:同じ学年でみんなでひとつのことをやる、という……(普段の活動とは)見え方は違うと思います。新鮮です!小泉:この6人が初めて出会う設定なんです。だから、仲良くできないっていうのがあって、それも難しいところです。吉川:ジュリアはいつものキャラクターとは違う感じなんです。こもり校長:どう違うの!?小泉:いつもはエレガント要素があるんですけど……。校長・教頭:エレガント!吉川:おしとやかで(笑)。COCO教頭:たしかにありますね。杏:本当ですか……!?小泉:常に品があるんです。でも、役だと「ウェーイ!」「うぃ~っす!」みたいな。COCO教頭:パリピみたいな?杏:そうですね。小泉:陽キャな感じというか。こもり校長:新しい一面が見えるのもいいですね。こもり校長:このドラマの主題歌も担当されるということですが、どういう楽曲ですか?小泉:青春感があって、SCHOOL OF LOCK! にぴったりだと思います!――ここで、ドラマ主題歌「リトライ、青春!」オンエアこもり校長:今、宇宙初のフル尺解禁でした! SCHOOL OF LOCK! で自分たちの曲が解禁されるというのは、どんな気持ちですか?小泉:(ずっと聴いていた番組なので)本当に嬉しいです。こんな日が来るんだなぁ~って。本当にありがとうございます……!<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:こもり校長(小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE)、COCO教頭(CRAZY COCO)放送日時:月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55番組Webサイト:https://www.tfm.co.jp/lock/