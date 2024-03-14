「宇宙戦艦ヤマト2205 新たなる旅立ち」のテレビシリーズ全8話が、5月よりBS11およびTOKYO MXで放送される。
「宇宙戦艦ヤマト2205 新たなる旅立ち」は1979年に放送されたテレビスペシャル「宇宙戦艦ヤマト 新たなる旅立ち」をモチーフに、全2章で劇場上映された作品。製作総指揮・著作総監修は西崎彰司、監督は安田賢司、シリーズ構成・脚本は福井晴敏が務め、古代進役として小野大輔、森雪役として桑島法子、真田志郎役として大塚芳忠、アベルト・デスラー役として山寺宏一らキャストが出演した。
「宇宙戦艦ヤマト2205 新たなる旅立ち」全話のテレビ放送は今回が初。同放送枠では4月から「宇宙戦艦ヤマト2199」シリーズより第1話と第2話、「宇宙戦艦ヤマト2202 愛の戦士たち」シリーズより第1話と第4話を放送したのち、5月から「宇宙戦艦ヤマト2205」をオンエアする。また各配信サービスでも5月より「宇宙戦艦ヤマト2205」全8話を順次配信。
なお「宇宙戦艦ヤマト2205」の続編となる最新作「ヤマトよ永遠に REBEL3199」は全7章にて全国の劇場で上映。「第一章 黒の侵略」は7月19日に公開される。
アニメ「宇宙戦艦ヤマト2205 新たなる旅立ち」
放送情報
BS11：2024年5月1日（水）より毎週水曜日24:00～
TOKYO MX：2024年5月2日（木）より毎週木曜日22:00～
配信情報
2024年5月2日（木）22:30より各配信サービスにて順次配信
スタッフ
原作：西崎義展
製作総指揮・著作総監修：西崎彰司
監督：安田賢司
シリーズ構成・脚本：福井晴敏
脚本：岡秀樹
キャラクターデザイン：結城信輝
メカニカルデザイン：玉盛順一朗、石津泰志、明貴美加
音楽：宮川彬良
音響監督：吉田知弘
CGディレクター：後藤浩幸
アニメーション制作：サテライト
キャスト
古代進：小野大輔
森雪：桑島法子
真田志郎：大塚芳忠
アベルト・デスラー：山寺宏一
スターシャ：井上喜久子
デーダー：天田益男
土門竜介：畠中祐
徳川太助：岡本信彦
京塚みや子：村中知
坂東平次：羽多野渉
坂本茂：伊東健人
※西崎義展、西崎彰司の崎は立つ崎が正式表記。
(c)西﨑義展/宇宙戦艦ヤマト2205製作委員会