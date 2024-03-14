「宇宙戦艦ヤマト2205 新たなる旅立ち」のテレビシリーズ全8話が、5月よりBS11およびTOKYO MXで放送される。

「宇宙戦艦ヤマト2205 新たなる旅立ち」は1979年に放送されたテレビスペシャル「宇宙戦艦ヤマト 新たなる旅立ち」をモチーフに、全2章で劇場上映された作品。製作総指揮・著作総監修は西崎彰司、監督は安田賢司、シリーズ構成・脚本は福井晴敏が務め、古代進役として小野大輔、森雪役として桑島法子、真田志郎役として大塚芳忠、アベルト・デスラー役として山寺宏一らキャストが出演した。

「宇宙戦艦ヤマト2205 新たなる旅立ち」全話のテレビ放送は今回が初。同放送枠では4月から「宇宙戦艦ヤマト2199」シリーズより第1話と第2話、「宇宙戦艦ヤマト2202 愛の戦士たち」シリーズより第1話と第4話を放送したのち、5月から「宇宙戦艦ヤマト2205」をオンエアする。また各配信サービスでも5月より「宇宙戦艦ヤマト2205」全8話を順次配信。

なお「宇宙戦艦ヤマト2205」の続編となる最新作「ヤマトよ永遠に REBEL3199」は全7章にて全国の劇場で上映。「第一章 黒の侵略」は7月19日に公開される。

アニメ「宇宙戦艦ヤマト2205 新たなる旅立ち」

放送情報

BS11：2024年5月1日（水）より毎週水曜日24:00～

TOKYO MX：2024年5月2日（木）より毎週木曜日22:00～

配信情報

2024年5月2日（木）22:30より各配信サービスにて順次配信

スタッフ

原作：西崎義展

製作総指揮・著作総監修：西崎彰司

監督：安田賢司

シリーズ構成・脚本：福井晴敏

脚本：岡秀樹

キャラクターデザイン：結城信輝

メカニカルデザイン：玉盛順一朗、石津泰志、明貴美加

音楽：宮川彬良

音響監督：吉田知弘

CGディレクター：後藤浩幸

アニメーション制作：サテライト

キャスト

古代進：小野大輔

森雪：桑島法子

真田志郎：大塚芳忠

アベルト・デスラー：山寺宏一

スターシャ：井上喜久子

デーダー：天田益男

土門竜介：畠中祐

徳川太助：岡本信彦

京塚みや子：村中知

坂東平次：羽多野渉

坂本茂：伊東健人

※西崎義展、西崎彰司の崎は立つ崎が正式表記。

(c)西﨑義展/宇宙戦艦ヤマト2205製作委員会