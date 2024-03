8月17、18日に千葉・ZOZOマリンスタジアム&幕張メッセと大阪・万博記念公園で行われる音楽フェスティバル「SUMMER SONIC 2024」の第2弾出演アーティストが発表された。

今回追加されたのはリル・ヨッティ、星野源、Vaundy、SUPER BEAVER、AKMU、imase、Chilli Beans.、Hoobastank、平井大、BABYMONSTER、Creepy Nuts、羊文学、新しい学校のリーダーズ、水曜日のカンパネラの14組。さらに各アクトの出演日もアナウンスされた。「SUMMER SONIC 2024」のオフィシャルサイトでは2DAYチケットの先行販売を実施中。

清水直樹氏(クリエイティブマン代表)コメント

いよいよ東京と大阪の日程分けも出て、夏に向けての準備が始まります。

ヘッドライナーにはマネスキンとブリング・ミー・ザ・ホライズンという次世代ロックのニュー・アイコンであり、日本を相思相愛するバンドを大抜擢です。前者は昨年12月の日本ツアーで4万人近くを即日完売にして日本中に旋風を巻き起こした勢いのままに、サマソニ史上初のイタリアからの刺客として。後者は先のブリット・アワードで最優秀ロックバンドの称号を受けて、ニューアルバムも近くドロップするという間違いなく今年のロック界一の目玉としてサマソニに帰還します。その前にもオーロラ、グレタ・ヴァン・フリート、リル・ヨッティ、ワン・リパブリック、ピンクパンサレスといった世界レベルの新鮮な顔触れが揃いました。そこに東京のみのメジャー・レイザーに星野源と、大阪のみのアンダーワールドとバウンディが重要なステージに絡んでくるはずです。そして今回アナウンスできた、日本とアジアを中心にした期待しかないアーティスト達が、一体どのステージに出てくるのか、今から楽しみでならないでしょう。

現段階での発表で約半数になるのでここからはさらにペースを上げて、追加のアクトも世界中から出していきます。



ZOZOマリンスタジアムは今年から水とお茶だけでなく、スポーツドリンクをアリーナに持ちこめます。また、両会場共に屋外には給水場所を配置するので充分に水分を補給して下さい。東京は幕張メッセの屋内の環境を使いクールダウンに、また新しい大阪会場になる万博記念公園は、生い茂る木々の木陰や芝生で休憩をとりながら過ごしましょう。好きなアーティストのライブは無理をしてでも見たいものですが、自分の体調と相談しながら参加する場所を考えて下さい。フェスのスタッフも皆さんの動向を見ながら、いつでも声をかけてくれるのを待っています。



今やオーディエンスの10%に近い人々が日本国外から来場して夏をエンジョイしてくれていますが、今年からサマーソニック・バンコクもいよいよ始まります。日本のフェスティバルがこれからアジア各国を中心に広がって、より多くの日本アーティストを世界に紹介できるのか。ただ言えるのは挑戦しない限り何も起こらないということです。そしてソニックマニアの発表は来週スタートします。素晴らしい夏にしましょう。

SUMMER SONIC 2024

TOKYO

2024年8月17日(土)千葉県 ZOZOマリンスタジアム&幕張メッセ

<出演者>

Måneskin / 星野源 / リル・ヨッティ / Major Lazer / OneRepublic / AKMU / Belle & Sebastian / Bleachers / ブライト / Chilli Beans. / imase / ジョン・バティステ / レイヴェイ / マディソン・ビアー / Nothing But Thieves / スティーブン・サンチェス / SUPER BEAVER / and more



2024年8月18日(日)千葉県 ZOZOマリンスタジアム&幕張メッセ

<出演者>

Bring Me The Horizon / オーロラ / Greta Van Fleet / ピンクパンサレス / AJR / 新しい学校のリーダーズ / BABYMONSTER / Creepy Nuts / ヘンリー・ムーディー / 平井大 / 羊文学 / Hoobastank / Lovejoy / オリヴィア・ディーン / 水曜日のカンパネラ / タイラ / イヴ・トゥモア / and more

OSAKA

2024年8月17日(土)大阪府 万博記念公園

<出演者>

Bring Me The Horizon / オーロラ / Greta Van Fleet / ピンクパンサレス / AJR / 新しい学校のリーダーズ / Creepy Nuts / ヘンリー・ムーディー / 平井大 / 羊文学 / Hoobastank / Lovejoy / オリヴィア・ディーン / 水曜日のカンパネラ / タイラ / イヴ・トゥモア / and more



2024年8月18日(日)大阪府 万博記念公園

<出演者>

Måneskin / リル・ヨッティ / OneRepublic / Underworld / Vaundy / Belle & Sebastian / Bleachers / ブライト / Chilli Beans. / imase / ジョン・バティステ / レイヴェイ / マディソン・ビアー / Nothing But Thieves / スティーブン・サンチェス / SUPER BEAVER / and more