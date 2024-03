SCANDAL・MAMI、大阪マラソン完走！ 触発されたリスナーの“琵琶湖自転車一周チャレンジ”にメンバーが驚き

SCANDALがパーソナリティをつとめる番組「SCANDAL Catch up Supported by 明治ブルガリアヨーグルト」。結成、デビューから10年超のキャリアを持ち、最近では国内のみならず世界各国にも熱狂的なファンが多い彼女たち。英語で「最近どう?」という意味の「Catch up」そのままの、フランクな内容でお届けしていきます。3月11日(月)の配信では、先日「大阪マラソン」を完走したMAMIに、リスナーから届いた労いメッセージをSCANDALメンバーが紹介しました。HARUN:ニューアルバム『LUMINOUS』のリリースまで、10日を切ったということで……。RINA:もうすぐやねえ。HARUNA:ニューアルバムのリリース記念コーナー「クイーン・オブ・ルミナス」、略して「クルミナス」! 「光り輝く」といえば「クイーン」ということで、みなさんのまわりの「とんでもクイーンエピソード」をたくさんいただいております。さっそく紹介しましょう!<リスナーからのメール・ぴーちゃんさん>まみちゃん! 大阪マラソン本当にお疲れ様でした。一同:お疲れさまでした~!MAMI:ありがとうー!※MAMIは2月25日(日)におこなわれた大阪マラソンに参加し、6時間ほどで完走しました。ケガもなく無事に完走できてよかったです! 現地に応援は行けませんでしたが、ネットで走っている姿を見て感極まってしまい、いてもたってもいられなくなりました。私も何かチャレンジをしてみたいと決意して、フルマラソンの次の週に自転車で浜名湖一周を走る、というチャレンジをしてきました!いつでも前を向いて挑戦する心を忘れない4人のことを、ファンになってからずっと尊敬しているし、人生の指針です。最近ダイエットをしているので甘いものは控えていたのですが、この日ばかりはご褒美に大好きなチョコバナナを食べました。おいしかった!今回のことに限らず、これまで人生に悩んだときやつらいときには、いつもみなさんが未来を明るく照らしてくれました。もらってばかりで何も返せていませんが、微力ながらこれからもずっとみなさんの人生を応援しています!一同:ありがとう!TOMOMI:え、浜名湖一周って、どれくらいの距離なんやろね。すごそうじゃない?HARUNA:自転車って言ってもね……。TOMOMI:しんどいでしょ。RINA:何時間かな。HARUNA:どんくらいなんだろう。RINA:琵琶湖とかもあるやんな?HARUNA:あるよね。TOMOMI:琵琶湖めっちゃ広いよ。RINA:琵琶湖を自転車で回るイベントなんかな……わからへんけど。※浜名湖一周は71キロだとスタッフから告げられます。一同:71キロ!? 浜名湖が!?TOMOMI:それは大変じゃん!HARUNA:すごい!RINA:自転車でどのくらいなんやろ?MAMI:え、めっちゃ大変じゃない? 脚がパンパンになったんじゃない? 大丈夫だったかな?※浜名湖一周の想定所要時間は4時間44分だそうです。RINA:大変やん。HARUNA:全然すごいことをやってるって。TOMOMI:お疲れさま!RINA:お疲れさま~。MAMI:お疲れさまです!TOMOMI:でも、マミちゃんに触発されてってことだもんね。HARUNA:そうだよ、次の週にね。MAMI:すごいよね。TOMOMI:すごいよ。MAMI:やろうって思ってすぐに行動に移せることが、すごいと思う。HARUNA:ほんとにすごいよね。TOMOMI:あ、私も腹筋したよ! マミちゃんがフルマラソンを走っているのを見て。MAMI:え、腹筋頑張っちゃったの?HARUNA:ちゃんと影響受けてるね。TOMOMI:ちゃんと影響受けたし、ちゃんと感動したよ!----------------------------------------------------「SCANDAL Catch up」音声版----------------------------------------------------<番組情報>番組名:SCANDAL Catch up Supported by 明治ブルガリアヨーグルトAuDee、Spotifyで配信中。配信日時:毎週月曜 21:00〜パーソナリティ:SCANDAL番組サイト: https://audee.jp/program/show/100000056