「夢が叶った！」でかくてまるい。が初の全国流通盤『国道/メロディー』リリース

ラジオの中の学校、TOKYO FMの番組「SCHOOL OF LOCK!」(月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55)。3月12日(火)の放送は、「でかくてまるい。」のギターボーカル・けんごさんがゲスト出演。3月6日リリースのニューシングル「国道/メロディー」と「国道」のミュージックビデオについて、パーソナリティのこもり校長(小森隼/GENERATIONS from EXILE TRIBE)とCOCO教頭(CRAZY COCO)が感想を伝え、楽曲への思いを聞きました。「でかくてまるい。」は、番組が開催する10代アーティスト限定の夏フェス『マイナビ 閃光ライオット 2023 produced by SCHOOL OF LOCK!』のグランプリとマイナビ賞をダブル受賞した北海道札幌発の3ピースバンドです。“好きなことを全力で誰でもやっていいんだ”と、「逆ビジュアル系ロックバンド」をうたって2019年に結成しました。COCO教頭:覚えている生徒(リスナー)もいると思うけど……『閃光ライオット』グランプリバンドには、賞金100万円だけじゃなくて、副賞としてプロの映像作家によるミュージックビデオ撮影があったんです。こもり校長:そして……! 最近、新曲をリリースされましたよね?けんご:そうなんです。「国道/メロディー」というシングルを出しました!こもり校長:しかも……! 全国流通盤! CDリリースです!けんご:そうです! 初めて!COCO教頭:夢が叶った!けんご:本当に……!こもり校長:それで、「国道」のミュージックビデオを作ったんですよね? これが、『閃光ライオット』グランプリの副賞だったと!けんご:はい!こもり校長:このミュージックビデオの映像監督を務めたのは、Galileo Galileiのギター・岩井郁人先生なんです。岩井先生は、プレイヤーでもありながら映像作家でもあるんだよね。でかまる先生は、Galileo Galilei先生とかSULLIVAN's FUN CLUB先生とか、北海道のバンドをよく聴いているんだよね?けんご:めちゃくちゃ聴いています。こもり校長:自分がめちゃくちゃ聴いているバンドの人が、監督をしてくれるってどうだったの?けんご:いやもう、とんでもないですよ。当日行ったら、普通に目の前にいるんですよ。「郁人さん……本当ですか……!?」みたいな。校長・教頭:(笑)。こもり校長:(『閃光ライオット』で披露した楽曲のタイトル)「36号線」も国道じゃない。でも今回の「国道」は、“俺たちはこういうバンドです!”、“こういう感じで、ここから走り出します!”みたいなことをすごく感じる曲だと思いました。曲の後半で3人だけの演奏になるのも、自己紹介感があるというか。歌詞やギターコードに印象的なものもあって、“正直、不安もあるけど突き進んでいくよ!”という、決意表明みたいなものも感じられて。ここからまた新しい世界に踏み込んでいくのかな、新しい景色を見せていくのかな、というワクワク感もありました。俺自身への応援歌のようにも聴こえたな~。COCO教頭:私もめちゃくちゃ聴かせてもらいました!けんご:ありがとうございます!COCO教頭:「でかまるだけは、私たちを置いてきぼりにしないな」という安心感があるというか。過去に何があったとか、未来にどういう不安を抱いているとか、みんないろいろあると思うけど、今をしっかりと見てくれている気がした。最後の3人だけで演奏が終わっていくのも、しっかり最後まで見届けてくれる感じがして温かみがありました。けんご:ありがとうございます!こもり校長:夢の全国流通盤だけど、どんな思いが詰まっている?けんご:全国流通って、どんなにいいライブをしても、どんな言葉を歌っても、できるわけじゃないし……悲しい話なんですけど。やっぱり周りに人がいて、いろんな人の支えがあって、「でかまるいいよ!」「かっこいい!」というみんなの声があって、バンド人生5年半で叶った夢だったので……本当に嬉しいです。校長も言ってくれたけど応援歌だし、俺たちは背中をぶっ叩くことぐらいしかできないので、「どこかで出会ってほしい」という思いを込めました。<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:こもり校長(小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE)、COCO教頭(CRAZY COCO)放送日時:月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55番組Webサイト:https://www.tfm.co.jp/lock/