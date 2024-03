【小田原 グルメレポ】Cachette（カシェット）- お散歩中隠れ…

陽だまりにいるとポカポカ、春の陽気を感じられる季節になってきました。

暖かな日が増えてくるこの季節に食べたくなるものと言えば、ジェラート。それが、少し足を伸ばして行ったお散歩の途中にふと現れる場所にあったり、体に沁みるような素材へのこだわりを感じられる味だったりすると、最高に幸せですよね。

今日は、そんなイメージにピッタリのお店を紹介したいと思います。

お店の名前は「Cachette(カシェット) icecream&coffee」小田原市ですが東よりの、小田厚二宮インター降りて近いところに位置しています。

お店は車道沿いには面しておらず、畑と住宅に囲まれた中にあるのでパッと見ではわかりませんが、それがまた、見つけるワクワク感を膨らませてくれるかもしれません。

もちろん要所要所に案内板があって、「どうか迷わずお越しくださいね!」という店主の心遣いを感じながらテクテク。

駐車場はとても広々していて、8台停めることができます。石に手書きされた可愛いサインもぜひ探してみてくださいね。

車を停めてからの通りも、川を見たりお花を見たり、お散歩が楽しくなる自然の景色をたくさん目にしますが、お店の入り口を発見したときは、やった!と嬉しくなるものです。

お店の名前にある「Cachette(カシェット)」とは、フランス語で「隠れ家」という意味だそう。後で話をお聞きすると、お店の内外装なども店主ご自身で時間をかけながら手を加えられたそうです。

手作りの温かみに触れながら、店内へ。洋風ですが、どこか懐かしさのある縁側のぬくもりのようなものを感じます。

本日のメニューはこちら。リピーターの方にも楽しんでもらえるように、季節によって、地元の柑橘類など旬のものを取り入れたフレーバーを考えられているそうです。どれも食べてみたくて、オーダーするのにものすごく迷ってしまいました。

悩んだあげく、一番人気という「ピスタチオフランポワーズ」と「紅玉りんごパイ」、湘南ゴールドとシナモンが入った「アールグレー」のトリプルにしました。シングルは300円/ダブル450円/トリプル580円(すべて税込み)から、フレーバーによって追加料金があります(ピスタチオフランポワーズと紅玉りんごパイは+50円)。

陽当たりがとても良くて、お家のようにゆっくりくつろぐことが出来る店内で早速いただきました。

すごく美味しい!それぞれにコクや深みもあって、素材の味がきちんと伝わってきます。ピスタチオの人気もわかります。ナッツの甘さと風味はしっかり残っていて、フランポワーズの甘酸っぱさととても相性が良いです。

煮るとより一層美味しさを増す紅玉りんご。バニラベースのしっとりジェラートの中に、パイのサクサク食感と、りんごのしゃりっとした甘さが合わさって、間違いない大道コンビ。

口の中にいれると紅茶の香りがふわっと広がるアールグレーは、地元湘南ゴールドの爽やかな酸味にシナモンのスパイスがいいアクセントになっていて、大人のジェラートです。

店主の榎本さんは以前、洋菓子店にいらしたそうです。転機となるタイミングが重なり、自分の店を持つにあたってどんな機材でジェラートを作ろうか、各地で評判の店に出向いて食べ歩きをしながら現在のスタイルとなったのが、2023年8月のこと。

今でも味の追求は続き、試行錯誤の日々でいらっしゃるとか。ジェラートには洋菓子作りのエッセンスも入っているんだと、その美味しさに納得です。

筆者は今回ひとりで来ましたが、ワンちゃんとのお散歩にももってこいの場所で、お店の裏には広々としたドッグランもあり、ワンちゃん用のおやつも店内に用意されています。

おひとりでふらっと、ワンちゃんを連れてのお散歩にも、もちろんお子様やご友人とご一緒でも、美味しいジェラートをいただける隠れ家でひと休みが出来るお散歩コースがあるって、とっても素敵ですね。

店舗紹介

【Cachette(カシェット)icecream & coffee】■住所:〒256-0802 小田原市小竹313-3■営業時間:11時頃〜16時頃(金・土・日・祝)■駐車場:小田原市小竹302 小竹橋近く※営業時間が記載と異なる場合がございますので、Instagramにてご確認ください。

The post 【小田原 グルメレポ】Cachette(カシェット)- お散歩中隠れ家でホッとひと休み、出来たら素敵ですよね first appeared on 湘南人.