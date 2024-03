【鎌倉 グルメレポ】LUNA BURGER - VEGAN AWAR…

「きっと世界はよくなる」そんな想いをさりげなく

ハンバーガーというと何となくJUNKなイメージがありますが、美味しくて身体に優しいSMART JUNKなハンバーガーをご存知ですか?バンズやソースも、全て手作りのビーガン仕様というから驚きました。

今回は長谷駅から30秒のところにある、鎌倉クラフトバーガーの店LUNA BURGERをご紹介します。

2019年からフードトラックでの営業を開始したLUNA BURGERは、イベントに出店しては大行列となる人気ぶり。

コロナ禍を乗り越えて、2023年5月に鎌倉長谷に店舗をOPENしました。

詳細は、LUNA BURGER エピソード1終了をご覧ください。

人に優しく 未来に優しくFor People, For the Future

参照元:LUNA BURGER Instagram

メインのメニューは、VEGAN AWARDS金賞を受賞したルナ・ヴィーガンバーガーなど、ハンバーガー8種の他、シーズナルなハンバーガーです。

また、雑穀米を使用したヴィーガンでグルテンフリーなスープカレーは人気があり、すぐに売り切れてしまうそうなので早めのランチをお勧めします。

カラフルで目を惹く長谷パンは、厳選された油や砂糖を使用し、特製のパンをふんわりと揚げたマラサダ風のスイーツです。数量限定のデビルクリームは、中にたっぷりとソイクリームが入っています。

一般的な生クリームは高脂質で高カロリーですが、植物性のソイクリームは高タンパク低カロリーなので、ダイエットをしている方にもおすすめですね。

お店は駅からのアクセスも抜群ですが、向かいに有料駐車場があるので、ドライブの方にもおすすめです。

さて、中に入ってみましょう。

店名の「LUNA」は月ですが、どのような想いでお店を始められたかを伺いました。後ほどご紹介しますね。

店内は、テーブル席とソファ席がゆったりと配置されています。

大豆ミートと数種類のお野菜を使用してひとつひとつ丁寧につくるヴィーガンパテと、特製のヴィーガンバンズ、ソースも全て植物性で手作りです。

ふんわりと焼かれた特製ヴィーガンバンズに、クリーミーで濃厚なソースがたっぷりと挟まれています。

刻み玉ねぎ、ジューシーなヴィーガンパテ、爽やかなトマト、丁寧に手作りされたソース、ひとつひとつの美味しさが優しく調和して、あまりの美味しさにあっという間に平らげてしまいました。

付け合わせの揚げたてチップスが、また絶品。

薄くスライスしたじゃがいもを香ばしく揚げているので、冷めてもパリパリとして、噛むほどにジャガイモの味がじんわりと口に広がります。

最後の一口を食べてしまうのが惜しくなるほど。持って帰って毎日食べたいです。

さて、店名に「LUNA(月)」を入れたのは何故か、どのような想いでお店を始められたか、オーナーの黒木さんに伺いました。

月はさりげなく地球のバランスをとってくれていて、でも存在を主張してはいない、そんな月が好きだそうです。

黒木さんはいつもSNSで「人に優しく 未来に優しく For People, For the Future」と発信しています。

美味しくて身体に優しいハンバーガーを提供することはもちろん、お肉の過剰摂取などによる環境への弊害や未来への影響を少しでも抑制できたら、という想いがお店の名前とメニューに込められていました。

ヴィーガンハンバーガーは、食のスタイルがベジタリアンやヴィーガンでなくても、味もお腹も大満足のヘルシーなご馳走です。

LUNA BURGERは、さりげなく地球を見守ってくれている月のような存在ですね。

お店の壁に、お客様の写真とメッセージがたくさん貼ってありました。老若男女を問わずどの写真も笑顔があふれていて、フードトラックの頃からLUNA BURGERのファンがとても多いと感じましたよ。

LUNA BURGERはペット同伴可、フリーWi-Fi、充電OK、またドリンクのみの利用も可能です。

地元の方も、わんちゃんのお散歩の途中に気軽に入れる希少なお店。土日は混雑しているので、時間が許せば平日がおすすめです。

このバーガーがひとりでも多くの人に届きこのバーガーが未来を考えるきっかけになれたら幸いです

参照元:LUNA BURGER Instagram「きっと世界はよくなる」

暗い夜空に月明かりがあると、なんだかホッとしますね。さりげなく地球を照らしてくれる存在に感謝です。

5月でオープンから一年目を迎えるLUNA BURGER。まだの方は、是非食べに行ってくださいね。

店舗紹介

【LUNA BURGER】

■住所:〒248-0016 神奈川県鎌倉市長谷2丁目17−23■電話番号:0467-22-0624■営業時間:11時から18時(予約可能: 11時から15時までの間)※無くなり次第終了■定休日:月曜 火曜■駐車場:なし 正面に有料駐車場あり

アクセス

江ノ電 長谷駅から 徒歩30秒