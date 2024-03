家族、仲間、同じ経験をした人、お世話になった人…「今そばにいる大切な人」は誰ですか？

ラジオの中の学校、TOKYO FMの番組「SCHOOL OF LOCK!」(月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55)3月11日(月)は、「今そばにいる大切な人」をテーマに放送。今回の企画を説明する際にパーソナリティのこもり校長(小森隼/GENERATIONS from EXILE TRIBE)とCOCO教頭(CRAZY COCO)が話していた、大切な人についてのトークを紹介します。こもり校長:今夜は、今生徒(リスナー)のキミの周りにいる大切な人の話を聞かせてほしい。どんな人なのか、その人にどんな思いを抱いているのか、その人に伝えたい思いは何なのか、ぜひ教えてください。こもり校長:教頭の近くにいる大切な人は誰ですか?COCO教頭:いっぱいいるけど……1人選ぶとしたら、2コ上のいとこ。私は家族を亡くした経験があるんだけど、その子もお父さんだったりきょうだいだったりを亡くしていて。小さいころからずっと支え合って生きてきたから……。一緒の経験をしている人の言葉って、すごく自分に届くし私も届けることができるし。こもり校長:うんうん。COCO教頭:37歳という年齢になると、喜怒哀楽を甘えて出せる人っていなくなってきちゃったんだけど、いとこの前でだけは全部出せるんだよね。本当に……いとこに生かされているって思ってる。こもり校長:“今の自分”をね。なるほどね。COCO教頭:校長は?こもり校長:俺は……絞れない! “1人”って言われたら、めちゃくちゃ難しいかも。COCO教頭:いっぱいいるもんな(笑)。こもり校長:そばにいる大切な人って、意外とめちゃくちゃ多いなって思っちゃって……「強いて挙げるなら?」と言われても難しいね。COCO教頭:じゃあ……とりあえず、(メンバーの関口)メンディー先生ということにしておいていいですか?こもり校長:それだけは違う! それ以外の人!校長・教頭:(笑)。この日の放送では……・「大切な人は、高校で出会った5人の友達です。第一志望の高校には行けなかったけど、友達のおかげで幸せな高校生活が送れました」という18歳・「大切な人は、友達グループから無視されたときに助けてくれた友達です」という13歳・「3歳上のお姉ちゃんは私のことがすごく好きなんです(笑)。大切にしてくれているのを感じるので、私も大切にしたいです」という15歳・「いつも支えてくれる家族が大切です。来年大学進学で家を離れると思うので、この1年の間に感謝を伝えたいです」という17歳と電話をつなぎました。<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:こもり校長(小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE)、COCO教頭(CRAZY COCO)放送日時:月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55番組Webサイト:https://www.tfm.co.jp/lock/