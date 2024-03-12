TVアニメ「ブルーアーカイブ The Animation」の放送開始日時が、4月7日23時45分に決定した。
スマホゲームアプリ「ブルーアーカイブ -Blue Archive-」を原作とする「ブルーアーカイブ The Animation」。数千を超える学校で形成された巨大な学園都市・キヴォトスの中で、砂に包まれたアビドス高等学校は廃校の危機に瀕していた。そんな状況を脱すべく奮闘していた対策委員会の5人の生徒と、「先生」と呼ばれる“大人”と出会いをきっかけに物語が動きだす。小倉唯、花守ゆみり、大橋彩香、三浦千幸、原田彩楓らがゲームから続投。監督を山岸大悟、Yostar Picturesとstudio CANDYBOXが共同で制作を務める。
TVアニメ「ブルーアーカイブ The Animation」
放送情報
テレ東：2024年4月7日（日）より毎週日曜日23:45～
テレビ大阪：2024年4月7日（日）より毎週日曜日23:45～
テレビ愛知：2024年4月7日（日）より毎週日曜日23:45～
テレビせとうち：2024年4月7日（日）より毎週日曜日23:45～
テレビ北海道：2024年4月7日（日）より毎週日曜日23:45～
TVQ九州放送：2024年4月7日（日）より毎週日曜日23:45～
BS11：2024年4月8日（月）より毎週月曜日24:00～
配信情報
dアニメストア、U-NEXT、ABEMA、DMM TV、Amazon Prime Video、Hulu、FODプレミアム、ニコニコチャンネル、バンダイチャンネル
スタッフ
原作：ブルーアーカイブ
開発：NEXON Games
配信：Yostar
監督：山岸大悟
副監督：牧俊治
シリーズ構成：大野木寛 / 山岸大悟
キャラクターデザイン・総作画監督：萩原弘光
美術監督：荒井和浩
色彩設計：濱岡幸治
撮影監督：後藤晴香
編集：高橋歩
音響監督：納谷僚介
音響制作：スタジオマウス
アニメーション制作：Yostar Pictures ×studio CANDYBOX
製作：アビドス商店街
キャスト
砂狼シロコ：小倉唯
小鳥遊ホシノ：花守ゆみり
黒見セリカ：大橋彩香
十六夜ノノミ：三浦千幸
奥空アヤネ：原田彩楓
アロナ：小原好美
アル：近藤玲奈
カヨコ：藤井ゆきよ
ハルカ：石飛恵里花
ムツキ：大久保瑠美
(c)NEXON Games / アビドス商店街