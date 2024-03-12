TVアニメ「ブルーアーカイブ The Animation」の放送開始日時が、4月7日23時45分に決定した。

スマホゲームアプリ「ブルーアーカイブ -Blue Archive-」を原作とする「ブルーアーカイブ The Animation」。数千を超える学校で形成された巨大な学園都市・キヴォトスの中で、砂に包まれたアビドス高等学校は廃校の危機に瀕していた。そんな状況を脱すべく奮闘していた対策委員会の5人の生徒と、「先生」と呼ばれる“大人”と出会いをきっかけに物語が動きだす。小倉唯、花守ゆみり、大橋彩香、三浦千幸、原田彩楓らがゲームから続投。監督を山岸大悟、Yostar Picturesとstudio CANDYBOXが共同で制作を務める。

TVアニメ「ブルーアーカイブ The Animation」

放送情報

テレ東：2024年4月7日（日）より毎週日曜日23:45～

テレビ大阪：2024年4月7日（日）より毎週日曜日23:45～

テレビ愛知：2024年4月7日（日）より毎週日曜日23:45～

テレビせとうち：2024年4月7日（日）より毎週日曜日23:45～

テレビ北海道：2024年4月7日（日）より毎週日曜日23:45～

TVQ九州放送：2024年4月7日（日）より毎週日曜日23:45～

BS11：2024年4月8日（月）より毎週月曜日24:00～

配信情報

dアニメストア、U-NEXT、ABEMA、DMM TV、Amazon Prime Video、Hulu、FODプレミアム、ニコニコチャンネル、バンダイチャンネル

スタッフ

原作：ブルーアーカイブ

開発：NEXON Games

配信：Yostar

監督：山岸大悟

副監督：牧俊治

シリーズ構成：大野木寛 / 山岸大悟

キャラクターデザイン・総作画監督：萩原弘光

美術監督：荒井和浩

色彩設計：濱岡幸治

撮影監督：後藤晴香

編集：高橋歩

音響監督：納谷僚介

音響制作：スタジオマウス

アニメーション制作：Yostar Pictures ×studio CANDYBOX

製作：アビドス商店街

キャスト

砂狼シロコ：小倉唯

小鳥遊ホシノ：花守ゆみり

黒見セリカ：大橋彩香

十六夜ノノミ：三浦千幸

奥空アヤネ：原田彩楓

アロナ：小原好美

アル：近藤玲奈

カヨコ：藤井ゆきよ

ハルカ：石飛恵里花

ムツキ：大久保瑠美

(c)NEXON Games / アビドス商店街