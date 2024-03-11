3月18日19:00よりTBS系で放送される「CDTVライブ！ライブ！」2時間スペシャルにWEST.、大泉洋、Omoinotake、三代目 J SOUL BROTHERS、SEKAI NO OWARI、Travis Japan、NiziU、乃木坂46、マカロニえんぴつ、Little Glee Monster、LE SSERAFIMが出演する。
WEST.はキャリア初のベストアルバム「AWARD」の表題曲と収録曲「REWARD」の2曲をメドレーで、大泉はTAKURO（GLAY）が提供した「ふわり」をそれぞれ披露。Omoinotakeは二階堂ふみとチェ・ジョンヒョプが出演している火曜ドラマ「Eye Love You」の主題歌「幾億光年」をパフォーマンスする。
セカオワは「タイムマシン」「Habit」「最高到達点」「ターコイズ」をメドレーで披露。トラジャは最新曲「T.G.I. Friday Night」の日本語バージョンを歌い踊る。NiziUは宮世琉弥と原菜乃華が主演を務める映画「恋わずらいのエリー」の主題歌「SWEET NONFICTION」を、乃木坂46は最新曲「チャンスは平等」を、マカえんはアニメーション映画「FLY！／フライ！」日本語吹替版の主題歌「月へ行こう」をそれぞれパフォーマンスする。リトグリはファンと作り上げた1曲だという「I Promise You」を、LE SSERAFIMは新曲「EASY」を届ける。
TBS系「CDTVライブ！ライブ！」
2024年3月18日（月）19:00～21:00
＜出演者および歌唱曲＞
WEST.「AWARD」「REWARD」
大泉洋「ふわり」
Omoinotake「幾億光年」
三代目 J SOUL BROTHERS「Awakening Light」
SEKAI NO OWARI「タイムマシン」「Habit」「最高到達点」「ターコイズ」
Travis Japan「T.G.I. Friday Night-Japanese Ver.-」
NiziU「SWEET NONFICTION」
乃木坂46「チャンスは平等」
マカロニえんぴつ「月へ行こう」
Little Glee Monster「I Promise You」
LE SSERAFIM「EASY」