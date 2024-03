藤井風の新曲「満ちてゆく」が3月15日に配信リリースされる。

「満ちてゆく」は3月22日に公開される映画「四月になれば彼女は」の主題歌。川村元気の同名恋愛小説を原作にした作品で、数多くのミュージックビデオを手がける山田智和が初めて映画監督を務める。キャストには佐藤健、長澤まさみ、森七菜らが名を連ねている。楽曲の配信日には山田監督がディレクションしたミュージックビデオも公開される。

また藤井のアメリカツアー「Fujii Kaze and the piano U.S. Tour」が5月から開催されることも決定。5月30日にロサンゼルスのThe United Theater on Broadway、6月2日にニューヨークのApollo Theaterで、ピアノ1台のみのシンプルな編成でライブを行う。さらに藤井は8月24、25日には神奈川・日産スタジアムにてコンサートを実施。公演内容、チケットの販売方法などの詳細は5月10日に発表される予定だ。

藤井風 コメント

愛の不在を描いたラブストーリーに曲を添えるというお話をいただき、これを機に人生で初めてラブソングというものを書いてみようと意気込んでいました。

しかし出来上がったものはこれまでずっと表現していたものの延長線上にありました。

始まりがあるものには終わりがあるということ。愛は求めるものではなく、すでにたくさん持っているもの。

与えれば与えるほど、「満ちてゆく」もの。

Fujii Kaze and the piano U.S. Tour

2024年5月30日(木)アメリカ ロサンゼルス The United Theater on Broadway

2024年6月2日(日)アメリカ ニューヨーク Apollo Theater

藤井風 日産スタジアムライブ

2024年8月24日(土)神奈川県 日産スタジアム

2024年8月25日(日)神奈川県 日産スタジアム