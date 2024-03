藤井 風、日産スタジアムにて1年半ぶり国内コンサート開催決定

藤井 風が、映画『四月になれば彼女は』主題歌として書き下ろした新曲「満ちてゆく」を3月15日(金)に配信リリースすることと、ジャケットビジュアルを公開した。

同日には、映画と同じく山田智和が監督を手掛けたミュージックビデオも公開される予定。

また、昨年行われた自身初の海外公演となる7都市11公演のアジアツアーを成功させた藤井 風が、ニューヨークとロサンゼルスを回るU.S.ツアーを開催することも併せて発表、キーヴィジュアルも公開した。”Fujii Kaze and the piano U.S. Tour”と題して展開される今ツアーはアジア同様に藤井 風とピアノ一台のみというシンプルな編成でのライブとなる予定。

そして8月24日(土)25日(日)には日本国内では約1年半ぶりとなるコンサートを自身最大規模となる日産スタジアムにて開催することも決定した。日産スタジアムは、藤井 風がコロナ禍の2021年9月4日に無観客配信ライブを行った会場。チケット他詳細は5月10日(金)18時に発表される予定。

■藤井 風コメント

愛の不在を描いたラブストーリーに曲を添えるというお話をいただき、これを機に人生で初めてラブソングというものを書いてみようと意気込んでいました。

しかし出来上がったものはこれまでずっと表現していたものの延長線上にありました。

始まりがあるものには終わりがあるということ。愛は求めるものではなく、すでにたくさん持っているもの。

与えれば与えるほど、「満ちてゆく」もの。

<ライブ情報>

Fujii Kaze and the piano U.S. Tour

5/30(thu)Los Angeles - United Theater on Broadway

6/2(sun)New York - Apollo Theater

日産スタジアムライブ(タイトル未定)

8月24日(土)25日(日)

※詳細は5月10日(金)18時発表