ステランティス・ジャパンは3月8日より、同社が展開するアルファ ロメオ・ブランドのカスタマイズ プログラム「Design Your Quadrifoglio（デザイン ユア クアドリフォリオ）」を全国のアルファ ロメオ正規ディーラーにて開始した。

アルファロメオ ジュリア クアドリフォリオ

アルファロメオ ステルヴィオ クアドリフォリオ

「デザイン ユア クアドリフォリオ」は同ブランドのスポーツサルーン「ジュリア」およびSUV「ステルヴィオ」の最上位グレードである「クアドリフォリオ」を対象としたプログラムで、専用の特別サイト上にて購入者の好みの仕様およびボディカラーを選択できる。

ジュリアはルーフ仕様、ブレーキ仕様、シート仕様、ホイール仕様、ボディカラーの5項目でカスタマイズでき、全80パターンを用意。ステルヴィオはルーフ仕様、ブレーキ仕様、シート仕様、ボディカラーの4項目について、全40パターンを提供する。

カスタマイズ後の車両価格は、ジュリア クアドリフォリオが1,338万円から1,590万円、ステルヴィオ クアドリフォリオは1,364万円から1,589万円（すべて消費税込）。プログラム期間は2024年3月8日から6月30日まで。

19インチ ダーク仕上げ 軽量アルミホイール

19インチ ガンメタリック仕上げ 5ホールデザイン アルミホイール

カスタマイズ内容

ジュリア クアドリフォリオ

(1) ルーフ仕様

・標準ルーフ（ボディカラーと同色）

・カーボンファイバールーフ

(2) ブレーキ仕様

・標準ブレーキディスク

・カーボンセラミック製ブレーキディスク

(3) シート仕様

・スポーツレザーシート（8ウェイパワー、パワーランバーサポート、パワーサイドサポート、ステアリングヒーター付き）

・スパルコ社製 カーボンバケットシート

(4) ホイール仕様

・19インチ ガンメタリック仕上げ 5ホールデザイン アルミホイール

・19インチ ダーク仕上げ 軽量アルミホイール

(5) ボディカラー

・アルファ レッド

・ヴェズヴィオ グレー

・ブルカノ ブラック

・ミザーノ ブルー

・モントリオール グリーン

ステルヴィオ クアドリフォリオ

(1) ルーフ仕様

・標準ルーフ（ボディカラーと同色）

・パノラマサンルーフ

(2) ブレーキ仕様

・標準ブレーキディスク

・カーボンセラミック製ブレーキディスク

(3) シート仕様

・スポーツレザーシート（8ウェイパワー、パワーランバーサポート、パワーサイドサポート、ステアリングヒーター付き）

・スパルコ社製 カーボンバケットシート

(4) ボディカラー

・アルファ レッド

・ヴェズヴィオ グレー

・ブルカノ ブラック

・ミザーノ ブルー

・モントリオール グリーン

アルファロメオ デザイン ユア クアドリフォリオ 特設サイト：

