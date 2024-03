2024明治安田J3リーグ第3節の7試合が9日と10日に行われた。

連勝スタートを切ったFC大阪は、開幕2連敗のツエーゲン金沢と敵地で対戦。FC大阪は前半に2点を先行。後半は2点を返された一方で4得点を奪ったFC大阪が6-2で大勝し、開幕3連勝を飾った。3試合で12失点目を喫した金沢は、新ホーム『金沢ゴーゴーカレースタジアム』で2連敗、リーグ戦3連敗と苦しい幕開けに。

連勝チーム同士の一戦となったFC今治vsアスルクラロ沼津は、22分に近藤高虎のゴールで今治が先制。この1点を守り切った今治が上位対決を制し、沼津は今季初黒星を喫した。

ホームにカマタマーレ讃岐を迎えたFC岐阜は、開始39秒で先制すると、4分には追加点をマーク。しかし、大野耀平に2ゴールを許して前半のうちに追いつかれてしまう。岐阜は後半開始早々に勝ち越すと、71分に再び追いつかれたものの、83分に再びリードを奪う。そのまま逃げ切った岐阜が4-3で勝利し、今季2勝目を挙げた。

敵地でAC長野パルセイロと対戦したSC相模原は、27分にミスから失点。それでも87分にブルーノ・サントスの得点で追いつき、1-1で引き分けた。相模原は3連勝を逃したものの、3試合負けなしとなった。

Y.S.C.C.横浜と対戦した松本山雅FC、奈良クラブと対戦したカターレ富山は、ともに先制を許す展開となったものの追いつきドロー。連敗スタート同士の対戦となったガイナーレ鳥取vsテゲバジャーロ宮崎も1-1に終わった。

今節の試合結果と順位表、次節の対戦カードは以下の通り。

◆■第3節

▼3月9日(土)

松本山雅FC 1-1 Y.S.C.C.横浜

AC長野パルセイロ 1-1 SC相模原

カターレ富山 1-1 奈良クラブ

ツエーゲン金沢 2-6 FC大阪

▼3月10日(日)

ガイナーレ鳥取 1-1 テゲバジャーロ宮崎

FC今治 1-0 アスルクラロ沼津

FC岐阜 4-3 カマタマーレ讃岐

▼4月20日(土)

14:00 いわてグルージャ盛岡 vs FC琉球

▼4月21日(日)

13:00 ヴァンラーレ八戸 vs ギラヴァンツ北九州

13:00 福島ユナイテッドFC vs 大宮アルディージャ

◆■順位表

※()内は勝ち点/得失点差

1位 FC大阪(9/+7)

2位 今治(9/+4)

3位 相模原(7/+2)

4位 沼津(6/+6)

5位 大宮(6/+4)

6位 岐阜(6/+3)

7位 松本(5/+1)

8位 琉球(4/+1)

9位 富山(3/0)

10位 福島(3/-2)

11位 岩手(2/0)

12位 讃岐(2/-1)

13位 奈良(2/-1)

13位 長野(2/-1)

15位 YS横浜(2/-2)

16位 北九州(1/-1)

17位 宮崎(1/-2)

18位 鳥取(1/-5)

19位 八戸(0/-4)

20位 金沢(0/-9)

◆■第4節の対戦カード

▼3月16日(土)

13:00 FC大阪 vs 岐阜

14:00 大宮 vs 奈良

14:00 YS横浜 vs 今治

14:00 沼津 vs 北九州

14:00 讃岐 vs 長野

14:00 宮崎 vs 金沢

▼3月17日(日)

13:00 八戸 vs 富山

14:00 岩手 vs 鳥取

14:00 福島 vs 松本

14:00 相模原 vs 琉球