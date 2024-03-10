みかわ絵子原作によるTVアニメ「忘却バッテリー」が4月9日よりテレ東系列にて放送開始。オープニング、エンディングテーマを使用したメインPV2本が公開された。

「忘却バッテリー」のオープニングテーマはMrs. GREEN APPLEの「ライラック」、エンディングテーマはマカロニえんぴつの「忘レナ唄」。両楽曲ともに今回が音源初解禁となる。加えて全9キャラクターのミニキャライラストを初公開。さらにパ・リーグ6球団とのコラボグッズ情報やコラボ試合の入場者特典情報なども発表された。詳細は各球団公式ページなどで確認を。

「忘却バッテリー」は、怪物バッテリーとして全国の強豪校からスカウトを受けていた清峰葉流火と要圭のコンビを描く物語。清峰葉流火役を増田俊樹、要圭役を宮野真守が演じる。

TVアニメ「忘却バッテリー」

放送情報

テレ東：2024年4月9日（火）から毎週火曜24:00～

テレビ大阪：2024年4月9日（火）から毎週火曜24:00～

テレビ愛知：2024年4月9日（火）から毎週火曜24:00～

テレビせとうち：2024年4月9日（火）から毎週火曜24:00～

テレビ北海道：2024年4月9日（火）から毎週火曜24:00～

TVQ九州放送：2024年4月9日（火）から毎週火曜24:00～

AT-X：2024年4月12日（金）から毎週金曜20:00～

配信情報

Prime Videoにて毎週火曜日放送直後より最速配信

各種配信サービスにて毎週水曜24:30より順次配信スタート

スタッフ

原作：みかわ絵子（集英社「少年ジャンプ+」連載）

試合制作：高嶋栄充

監督：中園真登

シリーズ構成：横手美智子

副監督：飯田剛士

キャラクターデザイン：長谷川ひとみ

アクション作画監督：立中順平、徳丸昌大

美術監督：船隠雄貴

色彩設計：中野尚美

撮影監督：川下裕樹

3D監督：小川耕平

編集：吉武将人

音楽：菊谷知樹、山崎寛子

音響監督：名倉靖

音響効果：長谷川卓也

制作：MAPPA

キャスト

清峰葉流火：増田俊樹

要圭：宮野真守

藤堂葵：阿座上洋平

千早瞬平：島崎信長

山田太郎：梶裕貴

土屋和季：山谷祥生

国都英一郎：大塚剛央

巻田広伸：石井マーク

桐島秋斗：河西健吾

※島崎信長の崎はたつさきが正式表記。

(c)みかわ絵子／集英社・KADOKAWA ・MAPPA