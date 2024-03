ロッテは8日、3月8日12時からマリーンズオンラインストアで令和6年能登半島地震で被災された方の支援を目的としたチャリティーTシャツの受注販売を開始することになったと発表した。

今回のチャリティーTシャツの販売は、社会貢献プロジェクト「MARINES LINKS」の活動の一環として企画されたものであり、被災地出身の選手達からの「被災された方へ募金以外でも支援したい」という声から始まった。チャリティーTシャツの売上金は、諸経費を除き日本赤十字社を通じて被災地へ寄付され、生活支援等に役立てられる。

また沖縄県で行った春季キャンプの期間中には、石垣市で3日程、糸満市3日程、選手達が球場付近で能登半島地震義援金の募金活動も行った。

▼チャリティーTシャツ商品詳細

デザインは「PRAY FOR NOTO」、「HOPE」、「UNITED WE STAND」、「YOU’LL NEVER WALK ALONE」

※金額はいずれも3,500円税込み

サイズはS~XL

カラー展開はいずれもホワイトとブラック

※お届けは4月下旬予定