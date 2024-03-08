永井豪原作によるTVアニメ「グレンダイザーU」より、新たに4種のメカビジュアルが公開された。

ミニフォーはベガ星連合軍の小型戦闘円盤。円盤獣ギルギルは戦闘攻撃型円盤獣で、戦闘機としても攻撃機としても運用できる。円盤獣ギンギンと名付けられた汎用人型円盤獣は、人型で幅広い用途に用いることが可能。双頭型円盤獣である円盤獣ゴルゴルからは蛇のようなユニットが伸び、変則的な攻撃を行う。

「UFOロボグレンダイザー」を現代に蘇らせ2024年に放送する「グレンダイザーU」。総監督に「機動戦士ガンダムSEED」「新世紀GPXサイバーフォーミュラ」の福田己津央、キャラクターデザインには「新世紀エヴァンゲリオン」「サマーウォーズ」の貞本義行、音楽には「ONE PIECE」「サクラ大戦シリーズ」の田中公平が名を連ねる。アニメーション制作はGAINAが手がける。

TVアニメ「グレンダイザーU」

2024年放送開始

スタッフ

原作：永井豪

総監督：福田己津央

監督：久藤瞬

シリーズ構成・脚本：大河内一楼

脚本：樋口達人

キャラクターデザイン：貞本義行

サブキャラクターデザイン：アラキマリ

メカニカルデザイン：稲田航、AF_KURO、阿久津潤一（アストレイズ）

デザインワークス：ピナケス、青木智由紀、禅芝、吉永真人

メインアニメーター：大河広行、橋本敬史、山根理宏、吉田徹

美術監督：加藤浩（ととにゃん）、坂上裕文（ととにゃん）

色彩設計：吉村智恵

撮影監督：臼田睦（Nexus）

音響監督：長崎行男

音響効果：和田俊哉（スワラ・プロ）、宅間麻姫（スワラ・プロ）

音楽：田中公平

音楽制作：ポニーキャニオン

アニメーション制作：GAINA

キャスト

デューク・フリード：入野自由

兜甲児：下野紘

弓さやか：上坂すみれ

牧葉ヒカル：東山奈央

グレース・マリア・フリード：田中美海

テロンナ・アクア・ベガ／ルビーナ・ベリル・ベガ：戸松遥

ナイーダ・バロン：佐倉綾音

カサド・ゼオラ・ホワイター：内田雄馬

弓弦之助：速水奨

宇門源蔵：桐本拓哉

ガンダル：子安武人

レディガンダル：渡辺明乃

ブラッキー：高木渉

ズリル：関智一

※吉村智恵の吉はつちよしが正式表記。

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