クリストファー・エリスが語る、偉大な父のレガシー、レゲエを歌う理由

クリストファー・エリスが3度目となる来日を果たす。クリストファーはジャマイカのレジェンド、レゲエ界のゴッドファーザーである、故アルトン・エリスの息子。1982年にイギリスのロンドンで生まれたクリストファーは、11歳の時に初めて父とステージに立ち、その時以来、ソウルフルなラバーズ・ロック、ルーツ・ロック・レゲエ、R&Bを歌い続けて、世界中のオーディエンスに強烈な印象を残してきた。アルトン・エリスの声もルックスも受け継いでいるクリストファーだが、そのソウルフルなボーカルは今の時代のものとして聴かせている。今回の来日は、2022年リリースの名曲「Rub a Dub」をタイトルにしたもので、全国10公演のツアーとなっている。来日前にジャマイカにいたクリストファーをキャッチした。

ー今回で3度目の来日になるんですよね。2014年の初来日の時のことは覚えていますか?

初めての日本は素晴らしいなんて言葉じゃ言い表せないぐらい良かった。MIGHTY CROWNが主催する横浜レゲエ祭に出演したんだけど、モーガン・ヘリテイジとも共演して良いライブになった。クラブでのショーも良かったし、地方に行けたのも良かった。日本のことはずっと父から話を聞いてたんだ。それを実際に経験できたのが良かった。自分の人生で最高の経験の一つになったよ。ヴァイブスも含めてすべてが最高だった。

ーあなたのお父さんのアルトン・エリスは日本で人気があるし、お父さんからいろいろ聞いていたんですね。

父はジャパン・スプラッシュにも出演してたからね。父の時代はニンジャマン、タイガー、シュガー・マイノットといったアーティストもいた。日本から帰ってくるたびに日本の雑誌を見せてくれたよ。記事は読めなかったけど、アーティストの写真を見るのが楽しかった。

ー今回の来日では10公演でライブをやりますが、どんなショーをやろうと思っていますか?

今回はちょっと予想がつかないようなものをやろうと思ってる。いつもとは違うショーだ。みんなは僕がアルトン・エリスの曲をやると思ってるよね。もちろんこのツアーでも僕はやるつもりだ。だけどちょっと違うフレイバーでやりたいんだ。あと、今回はいつもは歌わないような曲もやるつもりだ。そういうのを2曲ぐらい入れる。「I'm Still in Love With You」とかね。とにかくショーに来ればわかるよ。今回はトラックで歌うショーもあれば、ライブ・バンドで歌うショーもある。最近は新しいテクノロジーで、リディムからボーカルを抜くことができるんだ。1年ぐらい前に出来たもので、今はどのエンジニアもこれを持ってる。アルトン・エリスのリディムはたくさんあるだろ? その中には僕が持ってないものもある。だけどそのテクノロジーのおかげで、今まで歌えなかった曲も歌うことができるんだ。オプションが増えたんだよ。

ーバックグラウンドについて聞きたいのですが、どんな子供でしたか?

僕はロンドンで育ったんだけど、ロンドンはカルチャーがミックスしてるところだ。僕のバックグラウンドはレゲエだけど、アッシャー、ジョー、メアリー・J・ブライジも聴いてたし、ソウル、R&Bも好きで聴いてた。僕は他の子供と同様、普通の子供だったよ。ただ父がアルトン・エリスだったから、そこで大きな違いが生まれたね。11歳でケン・ブース、ジョン・ホルトを聴く子供はいないだろ(笑)。だから今の僕の音楽には昔のソウルのフィーリングが入ってるんだ。若いヤツが昔っぽくやってるんじゃなくて、自分にとってナチュラルで正しいことをやってるだけなんだ。あと、僕はサッカーが大好きだった。だから僕は音楽とサッカーが好きな子供で、学校はあまり行かなかった。頭は良かったけどね(笑)。

ー11歳の時から歌を歌っていたのですか?

そうだよ。家の中では4~5歳の時から歌を歌ってた。だけどステージ上で歌ったのは、11歳の時が初めてだ。大きなショーだったよ。ケン・ブース、アルトン・エリス、デルロイ・ウィルソン、ジョン・ホルトが出演してた。ロンドンで行われたショーで、5000人が観に来た。YouTubeにアップされてるから観てくれよ。その日以来、僕は自分がシンガーになると決めたんだ。これは11歳の時からプランしてたことなんだ。

ーその時は緊張しました? それともすでに自信はありました?

もちろん緊張したよ。緊張で胸がざわざわしてた。だけどそれ以上に自信があった。80%が自信、20%が緊張だったね。

左腕に「ALTON ELLIS」というタトゥーを入れた理由

ー本気で音楽をやろうと思ったのはいつですか?

父が亡くなった時だね。2008年のことだ。その時に自分のキャリアについて考えて、アーティストになろうと思ったんだ。父が生きてた時はただ父の横で歌ってるだけで楽しかった。父が5曲歌って、そこで僕が呼ばれて歌う。そういうのをどこに行ってもやってたんだ。父から2回呼ばれて歌うこともあった。それで父が亡くなった時に、音楽をやりたい、これを自分の仕事にしたいと思ったんだ。そのタイミングが来たと思えたんだ。

ー生前のお父さんとは音楽について何か話はしましたか?

11歳の時からとずっと歌ってきて、18歳の時に仕事に就いたんだ。朝9時からの仕事だけど、9時になってもベッドで寝てる僕を父が見つけて、「おまえには仕事は無理だ。歌を歌うんだ」って言われたね。実際、朝ベッドから抜け出して仕事に行くのは無理だった。僕は夜型だし(笑)。元々シンガーになりたかったのもあるけど、父に言われてから、9時から5時の仕事が向いてないっていうのがわかったんだ。

ーお父さんが亡くなった時、24時間後にはスタジオに行って曲をレコーディングしたんですよね。

父が亡くなった時、悲しくて泣いてたよ。そしたら兄貴が来て、「泣いてばかりで何してるんだ? スタジオに行こう」って言うんだ。「スタジオ? 行きたくないよ」って思ったけど、ペッキングス・スタジオに連れていかれて。そこで父のトリビュート・ソングを父のリディムに乗せてレコーディングしたんだ。結果良い曲が出来たし、自分にとっても大きな曲になった。

ーあなたの左腕には「ALTON ELLIS」というタトゥーも入っていますよね。

そうなんだ。でもこのタトゥーは父が生きてる時に入れたものだ。確か19歳か20歳の時かな。父は僕自身が驚かされるほど素晴らしい人で、それは音楽だけじゃないんだ。人として、父として素晴らしい人で、愛情に溢れた人だった。子供たちにも「愛してるよ」って言ってキスをするんだ。ジャマイカ人としては珍しいと思うよ。僕はアルトン・エリスのことを父としても愛してるし、それでタトゥーを入れることにした。すべてが愛なんだよ。父のことはもっと多くの人に知ってもらいたいくらいだ。

ーあなたはアルトン・エリスのレガシーを受け継いでいるわけですが、アーティストになろうと思った時、どういうアーティストになろうと思いました?

正直言うと、わからなかった。僕がわかってたことは、レゲエ・ミュージックを歌いたいということだけ。どうやったらいいとか、自分のスタイルはどうとか、わからなかったんだ。ただただ自然にやってるだけだからね。自然にやれば僕はリアルになれるし、だからそれをやってるだけなんだ。他の誰かみたいになりたいと思ったこともないし、僕は自然にやることしかできない。アルトン・エリスのスタイルに近いとは思うけど、モダンな解釈も入ってる。オールドとモダンのミックスだと言えるね。フレッシュなサウンドだけれど、オールドスクールのフィーリングが入ってる。それを僕は無理にやろうとはしてない。すべてはナチュラルなんだ。

ー確かに、ロック・ステディ、レゲエのワンドロップのサウンドにあなたの声はスゴく合っていると思うし、今の時代の音として聴かせていますよね。

その通りだよ。ジュニア・ゴングからリディムをもらうたびに言われたことがあってね。モダンでコンテンポラリーなリディムだと僕の声は生きないけれど、レゲエのワンドロップのリディムだと僕は自然に歌えるし、メロディもすぐに出てくるらしいんだ。そう言われて、なるほどなと思ったよ。レゲエのワンドロップだとすぐに何でも歌えるんだ。「What we have is better than love to me♪」とかすぐに出てくるんだ。もちろんモダンのリディムもできるけどね。

シュガー・マイノットとの関係

ーシュガー・マイノットとの関係についても聞きたいのですが、あなたがキングストンにいた時、シュガーが面倒を見てくれたんですよね。

そうだよ。シュガー・マイノットは僕のストーリーの中ではスゴく重要なんだ。父が亡くなった時、葬式にシュガーが来て、そこで歌を歌ってくれたんだ。歌を歌い終えた時、シュガーは僕に「今からおまえは僕の息子だ。いつでもスタジオに来てくれ」って言ってくれたんだ。それで僕は毎日スタジオに行って、毎日シュガーとハングアウトして、チャラスを吸ってた。しかもシュガーの長男の名前はアルトンなんだ。父の名前から取ってつけた名前だ。シュガーは父のことを大好きで、僕のことを息子のようにかわいがってくれたよ。シュガーとはマーリー兄弟と仕事をするまでずっと、1年半くらい一緒にやってたよ。ジャマイカにいる時は毎日シュガーのところに行ってた。シュガーには感謝しかないね。

ースティーヴン&ダミアンのマーリー兄弟が運営する「GHETTO YOUTHS INTL.」からデビューEP『BETTER THAN LOVE』をリリースしていますが、マーリー兄弟とはどのようにつながったのですか?

クーリーというスティーヴン・マーリーの親友がいてね。「おまえは素晴らしいシンガーだから、マーリー兄弟と一緒にやるべきだ」って言うんだ。話だけかと思ったら、「来なよ。車に乗って」って言われて、ボブ・マーリー・ミュージアムに連れていかれて。そこにはたくさんの人に囲まれたスティーヴン・マーリーがいたんだ。「スティーヴン、彼はアルトン・エリスの息子のクリストファーだ」って紹介されて。「ヤマン、もちろん知ってるよ」って言われて。僕がやったライブのことを知ってくれてたんだ。そこで誰かが「スティーヴンのために歌ってよ」って言うんだ。それで次の日には「End of Time」を作ることになった。24時間後のことだよ。

ーいろんな人のつながりが偶然というよりも必然だったような感じがしますね。

僕もそう思う。運命だったのかもしれないね。起こるべくして起きた感じなんだ。こんな風に祝福されるなんて、神には感謝しかないよ。僕は恵まれてると思うね。

ーレゲエ・ファンからすると、アルトン・エリスの息子がボブ・マーリーの息子と一緒にやっているなんて、スゴすぎますけどね。

このストーリーのすべてがスゴいよね。これはトレンチタウンで生まれたものだから。レゲエ・アーティストのすべてがトレンチタウンというわけじゃないからね。ボブもアルトンも、ジョン・ホルトもデニス・ブラウンもトレンチタウンなんだ。それでボブの末っ子とアルトンの末っ子が一緒にやってる。素晴らしいストーリーだと思うよ。

ー曲についても聞きたいのですが、最新リリースは「Remember That Sunday」ですか?

そうだよ。マーシャ・グリフィスと一緒にやった曲だね。Penthouseからのリリースだ。この曲のオリジナルはアルトン・エリスとフィリス・ディロンなんだ。良い曲になったと思うよ。彼女がマイアミでアニバーサリーのショーをやった時は僕も出演して、この曲を一緒に歌ったんだ。

ー2023年は「Stick Together」という曲をリリースしていますが、歌もいいし、リリックもいいんですよね。

ありがとう。「Still Go a Dance」「Rub a Dub」「Stick Together」の3曲はいとこ同士みたいなものなんだ。もちろん違う曲なんだけど、同じ流れにある曲で、この3曲はダブプレート・カルチャーを讃えてる。特に「Still Go a Dance」、「Rub a Dub」は大きな成功を収めることができた。「Stick Together」は今もまだ伸びてるところだ。

ーこの3曲はどのようにして生まれたのですか?

僕が音楽について語る時、いつも同じアーティストの名前を出すんだけど。ジョン・ホルト、デルロイ・ウィルソン、ケン・ブース、デニス・ブラウン。そういうアーティストがいつも頭の中にあるんだ。「Still Go a Dance」を作った時は、もっとこういうアーティストの曲をやらなきゃと思ったんだ。それで「Yes we wha hear some Dennis / You can play anyone / Or even few Alton Ellis / Cah we love every song / And even draw couple Beres / Mek the crowd sing along / And nice up the place」って歌ってる。デニスの曲もアルトンの曲もベレス・ハモンドの曲も聴きたいし、もっと讃えたい。みんなで歌ってダンスもしたいんだ。

ー「Black On Black」という曲は、フックのリリックはお父さんの曲と同じですが、他はオリジナルですよね。

ヴァースを変えたんだよ。「Black On Black」はイギリスにおける犯罪について歌った曲だ。イギリスでは毎週キッズがナイフで刺されて殺されてるんだ。クレイジーだよ。黒人が黒人を殺す「Black On Black」な犯罪が今は多いんだ。

ーもうすぐニュー・シングル「Lessons of Love」をリリースするんですよね。

今この曲のリリース日をいつにしようか話してるところだ。ラブソングなんだけど、普通のラブソングとは違うものになってる。「Oh baby, I love you」なんてことは歌わない。もっと違うやり方で愛について歌ってる。良い曲だと思うし、僕自身も気に入ってる。これはある人のことを思って作った曲なんだよ。

ー待望のEPもリリースされるんですよね。

気が変わったんだ。EPじゃなくて、アルバムになる。EPはすでに出してるし、いよいよアルバムのタイミングが来たと思うんだ。11曲収録のアルバムになるよ。17曲のまあまあの曲を集めたアルバムじゃなくて、11曲の素晴らしい曲ばかりのアルバムだ。

ー11曲ということは、バリエーション豊かな曲を集めたものになりそうですね。

そこは重要なところだ。いろんなテーマの曲を入れるつもりだ。ラブソングが多すぎてもいけないし、同じテンポの曲が多すぎてもいけない。アルバムとして曲が集まった時に、リスナーのためにもバリエーション豊かなものにしたいと思ってる。

日本では、みんながSpotifyとかApple Musicで聴いて知ってる曲をやりたい

ー日本で新曲を披露する予定はありますか?

リリースされていない曲はやらないね。みんながSpotifyとかApple Musicで聴いて知ってる曲をやりたいんだ。「Flame Against the Wind」とか「Inseparable」ならやってもいいけど。すでにリリースされてる曲をやるというのが重要なんだ。

ー2024年は来日ツアーもあるし、新曲のリリースもあるし、アルバムの予定もあるから、大きな一年になりそうですね。

良い一年になるよ。Reggae Sumfestにも出演する。イギリスでのライブも決まってる。僕はステージに立つのが好きだし、もっとライブをやりたいくらいだ。僕はスタジオ・アーティストじゃなくて、ステージ・ショー・アーティストだ。スタジオにいると何度も何度も考えなくちゃいけない。でもステージ上なら考えなくていい。僕はただやればいいだけだから。何しろ一番最初に歌ったのがステージ上だったからね(笑)。ステージが大好きだし、お客さんがステージ上で起こることに反応して感謝してくれるのが大好きなんだ。

ー11歳の時は80%が自信、20%が緊張でしたが、今はどうですか?(笑)

今は100%が自信だよ。だけど緊張してた頃が懐かしいね。緊張してるとその分ワクワクできるから。だから緊張してみたいんだ。でもね、日本なら緊張できるかも。できれば緊張してみたい(笑)。

ーその他に今後の予定はありますか?

ステージ上に立つことだね。あと、何年もやってるけれど、アルバムを出してないから、自分のすべてをちゃんと見せられてないと思うんだ。だから僕には良いアルバムを作り、良い曲を作ってプロデュースするというワクワクが残されてる。これは僕のキャリアの面白いところでもあるんだけど、さっきアルバムを今年出すって言ったけど、出ないかもしれないんだ。アルバムを出すっていうのはこの14年間言い続けてることなんだよ。

ー14年間もですか?

「来年アルバムを出す」って言って、次の年になったら、その時もまた「来年アルバムを出す」って言ってる。YouTubeで2010年の自分のインタビューを観たんだけど、聞き手がMIGHTY CROWNのSAMI-Tで、SAMI-Tに「来年アルバムを出す」って言ってるんだ。

ーどうしてそうなるんですか?(笑)

わからない(笑)。以前はよく腹を立ててたよ。だけど僕はハッピーな人間だ。アルバムなしでもライブができてるし、それで人生を楽しくできてる。腹を立てる必要なんてないだろ? いつの日かアルバムは完成するだろうし、良いアルバムになるはずだ。それに僕がリリースしてきたシングルはどれも強力な曲ばかりだ。だから結局はハッピーでしかないんだよ。

ー最後に、日本のファンに何かメッセージはありますか?

メッセージは一つだけだ。ショーに来てくれ(笑)。このメッセージを広めてほしいね。

CHRISTOPHER ELLIS featuring YARD BEAT”RUB A DUB” JAPAN TOUR

3月16日(土) 鹿児島

OPEN 22:00

前売 ¥4,500 当日 ¥5,500

会場:TIMELESS KAGOSHIMA

鹿児島県鹿児島市東千石町6-17 B1

3月17日(日曜日) 岡山

OPEN 18:00

前売 ¥5,000 当日 ¥6,000

会場:Club CROWN

岡山県岡山市北区本町10-16 4F

3月19日(火) 大阪

OPEN 23:00

前売 ¥5,000 当日 ¥6,000

会場:心斎橋 SUNHALL

大阪市中央区西心斎橋2-9-28 サンボウルビルB2

3月20日(水・祝) 福岡

OPEN 15:00 LIVE START 19:30

前売 ¥4,000(限定150枚) 当日 ¥4,500 ※18歳まで入場無料

会場:Mammamia

福岡県福岡市早良区百道浜2-902-1

3月23日(土) 千葉

OPEN 18:00

前売 ¥5,500 当日 ¥6,000 高校生 ¥3,000

会場:ROUTE 14

千葉県市川市八幡3-27-22 東興業ビル3F

3月24日(日) 広島

OPEN 18:00 LIVE START 21:30(予定)

前売り ¥4,500(限定100枚) 当日 ¥5,500

会場:MUGEN

広島県広島市中区薬研堀1-3

3月26日(火) 東京

OPEN / START 23:00

前売 ¥3,000 当日 ¥4,000

会場:club asia

東京都渋谷区円山町1-8

3月29日(金) 沖縄

OPEN 21:00

前売 ¥4,500 当日 ¥5,500

会場:CLUTCH

沖縄県那覇市安里1-1-60 太永ビルB1

3月30日(土) 茨城

OPEN 23:00

前売り ¥4,000 当日 ¥5,000

会場:VIBES

茨城県水戸市南町1-3-11 スクランブル交差点ビル1F

3月31日(日) 神奈川

OPEN 16:00

前売り ¥5,500 当日 ¥6,500

会場:横浜ベイホール

神奈川県横浜市中区新山下3-4-17

Instagram: @ellismuzicchild

X: @ellismuzicchild