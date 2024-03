クボタカイ ラジオとの出会いは「365日サウナに行く母親の車の中で」

ラジオの中の学校、TOKYO FMの番組「SCHOOL OF LOCK!」(月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55)。3月7日(木)の放送は、シンガーソングライターでラッパーのクボタカイさんがゲスト出演。パーソナリティのこもり校長(小森隼/GENERATIONS from EXILE TRIBE)とCOCO教頭(CRAZY COCO)が、ラジオとの出会いを聞きました。クボタカイさんは、宮崎県出身の25歳です。2017年よりフリースタイルラップ、楽曲制作を始め、2019年12月にデビューEP『明星』をリリースしました。2022年に発表されたSnow Manの楽曲「ブラザービート」など、楽曲提供もおこなっています。2月21日に、ドラマ『マイストロベリーフィルム』(MBS)のオープニング主題歌「フラッシュバックメモリーズ」を配信リリースしました。こもり校長:クボタカイ先生は、「SCHOOL OF LOCK!」には初来校です。ラジオをよくお聴きになるって聞きましたが……?クボタカイ:よく聴きます。ラジオは、とっても大好きです。こもり校長:どういうときに聴くんですか?クボタカイ:移動中でもおうちでも聴きます。音楽を作りながら……部屋でずっと流している、という感じです。「SCHOOL OF LOCK!」は中学のころから聴いていました。COCO教頭:ラジオを好きになったきっかけってあるんですか?クボタカイ:宮崎県出身で、移動が基本的に車なんです。なので、常に車の中でラジオに接してきました。音楽を作るお仕事をするようになって、息抜きに音楽を聴くよりもラジオのほうが意外と休まったりして……。COCO教頭:生活にラジオがなじんでいるんですね。クボタカイ:ルーティンですね。COCO教頭:車ではご家族とラジオを聴いていたのですか?クボタカイ:そうですね。僕の母親が本当にサウナ好きなんです。365日中、365日サウナに行っていたんですけど……こもり校長:すごいですね。サウナを経営している人よりサウナに入っていますよね(笑)。COCO教頭:作ったほうがいいですよ!クボタカイ:そうなんです(笑)。それに僕もついて行っていたんですけど、ちょうど帰りの時間にこの「SCHOOL OF LOCK!」が放送されていたので、本当にずっと聴いていましたね。<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:こもり校長(小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE)、COCO教頭(CRAZY COCO)放送日時:月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55番組Webサイト:https://www.tfm.co.jp/lock/