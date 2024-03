クボタカイ「タオルがビチャビチャになりました」湯船につかると浮かぶメロディ 宮崎の温泉で完成した1曲

ラジオの中の学校、TOKYO FMの番組「SCHOOL OF LOCK!」(月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55)。3月7日(木)の放送は、シンガーソングライターでラッパーのクボタカイさんがゲスト出演。新曲「フラッシュバックメモリーズ」や楽曲制作について、パーソナリティのこもり校長(小森隼/GENERATIONS from EXILE TRIBE)とCOCO教頭(CRAZY COCO)の質問に答えました。クボタカイさんは、宮崎県出身の25歳です。2017年よりフリースタイルラップ、楽曲制作を始め、2019年12月にデビューEP『明星』をリリースしました。2022年に発表されたSnow Manの楽曲「ブラザービート」など、楽曲提供もおこなっています。2月21日に、ドラマ『マイストロベリーフィルム』(MBS)のオープニング主題歌「フラッシュバックメモリーズ」を配信リリースしました。COCO教頭:楽曲提供をさまざまな方にされていますけど、ご自身の曲を作るのとでは全然違うアプローチなんですか?クボタカイ:ちょっと違いますね。自分の歌では言えないことが歌える……のがすごくいいと思います。歌われる方のキャラクターだったり色だったりを1ファンとして理解して、「僕だったら、こういう歌をこの人たちで聴きたい」という気持ちで作っています。こもり校長:2月には、新曲「フラッシュバックメモリーズ」が配信リリースされました。ドラマ『マイストロベリーフィルム』のオープニング主題歌ということですが、書き下ろしなんですね?クボタカイ:そうですね。こもり校長:ドラマのために楽曲を書き下ろすのは、またちょっと違うものがありますか?クボタカイ:違うっちゃ違うし、一緒っちゃ一緒なんですけど……。というのも、この曲はドラマの台本を受けて書いたんです。なので、そのドラマのシチュエーションに「もし自分がいたらどう思うだろう?」「どういう言葉を言うだろう?」と思いながら書いているので。自分の言葉で書きたいな、というのは共通で思っています。こもり校長:そうか。入口や広がり方が違うだけで、核となる部分は意外と変わらないんですね。クボタカイ:そうですね。こもり校長:この楽曲は曲先行ですか? 歌詞先行ですか?クボタカイ:どっちもだった気がします。メロディと歌詞がハマるように出てきて……という感じですね。こもり校長:曲を作るときに、ストックはあるほうですか? それとも、溜めずにその瞬間に降りてきたもので作るほうですか?クボタカイ:溜めています。ボイスメモはたくさんあるんですけど、今回はドラマの曲ということで、それに合う曲をイチから作ろうと思って書きました。こもり校長:楽曲ってどのくらいで出来上がるんですか?クボタカイ:早いときは、お風呂に浸かって……出るまでに。COCO教頭:ええっ!クボタカイ:でも、1回つまずくと1ヵ月とか……。COCO教頭:曲が降ってきやすい場所とかあるんですか?クボタカイ:お風呂ですね。リラックスしているときが一番よくて。僕の「ひらめき」という曲は、宮崎の温泉につかりながら作った曲です。こもり校長:でも……家のお風呂だったら、携帯が使えるからいいと思うんですけど、温泉で思いついたときはどうするんですか?クボタカイ:まさに、この「ひらめき」がそうでした(笑)。1回体を拭いて……でも脱衣所で携帯を出すわけにもいかないので。携帯を使っちゃいけないから。COCO教頭:ダメですよね。クボタカイ:それでトイレに行って、(ボイスメモに)歌って。Aメロが完成して、(温泉に戻って)湯船につかったらBメロが……。COCO教頭:降ってきて(笑)。クボタカイ:もう、タオルがビチャビチャになりました(笑)。こもり校長:Aメロが降ってきたときに我慢していたら、A、Bまとめて出来たかもしれないですね(笑)。クボタカイ:そうなんですよ。タオルが1曲分濡れるっていう。校長・教頭:(笑)。こもり校長:また温泉に行った際に名曲が生まれるかもしれないから、ぜひ全国の温泉につかってもらいたいですね。クボタカイ:そうですね。湯めぐりツアー……いいかもしれない(笑)。<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:こもり校長(小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE)、COCO教頭(CRAZY COCO)放送日時:月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55番組Webサイト:https://www.tfm.co.jp/lock/