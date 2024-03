TAK MATSUMOTOギター&プロデュース“TMG”、20年ぶりオリジナルメンバーで再始動

松本孝弘が長年の構想を元に2004年に結成したプロジェクトTMG(TAK MATSUMOTO GROUP)が、20年ぶりにオリジナルメンバーでの再始動を発表した。同時に、新作リリースと全国ツアーを予定していることが3月8日に開設のTMGオフィシャル・ウェブサイトにて発表となった。

B'zとしての活動と並行して数々のソロ作品のリリースとツアーを行ってきた松本が自身の名前を冠したプロジェクトTMGのメンバーとして声をかけたのが、1980年代のアメリカン・ハード・ロックシーンを牽引したNight Rangerのフロントマン兼ベーシストであり、数多くの全米No.1ソングのソングライティングも手掛けてきたジャック・ブレイズ、そして1991年リリースの「To Be With You」全世界での大ヒット以降、世界中から愛され続けたアメリカン・ハード・ロックを代表するバンド、MR. BIGのボーカリストであるエリック・マーティン。まさに”スーパーバンド”と評される奇跡のオリジナルメンバーが2024年に再び集結。ここ日本での活動を再開する。

TMGオフィシャル・ウェブサイトでは、20年前に日本中のロック・リスナーを熱くさせたTMGの活動の軌跡を振り返る動画を公開。2004年にはシングル、アルバムのリリースに加えて、全国9カ所を巡る全国ツアーや音楽フェスへ出演など、精力的に活動していたTMG。2024年5月からは松本のソロツアー「Tak Matsumoto Tour 2024 -Here Comes the Bluesman-」の開催がすでに発表されており、TMGとしての情報は今後順次発表される。

■TAK MATSUMOTO コメント

Hi, how've you been ?

I hope all is well with you.

Actually, I have an idea of TMG reunion in 2024.

It's been exactly 20 years.

What do you say ?

I love it! I am in!!!!!!! It will be so much fun ( Jack )

Its great to hear from you and I think it would be a wonderful reunion ( Eric )

2022年11月22日、こんなやり取りから始まりました。20年ぶりに日米合同のハードロックバンド始動です。最新作と共に全国を周ります。20年前に観られた方も、初めての方も、TMG が熱くするぜ!

■JACK BLADES コメント

TMG two!!

ようやくその時が訪れたんだ。僕はこれまでにBrad Gillis、Ted Nugent、Tommy Shaw、Neal Schon、Doug Aldrich、そしてもちろん、日本が誇るTak Matsumotoという素晴らしいギタープレイヤーたちと仕事をしてこれたことを常々とても幸せに思っているよ。

Takから電話がありTMGⅡをやらないか?と提案されたときの僕の答えは:

ついにその時がきた!

EricとTakと僕は前回のTMGⅠでは一緒に楽曲制作やレコーディングをしたり、そしてツアーをまわったりと非常に楽しい時を過ごしたんだ。TMGⅡをやらないという選択肢はなかったよ。

さあ、機は熟した!日本も世界も準備をしておいてくれよ。これまでの20年、それぞれのバンドでそこらじゅうをRockしてきた僕たちが「Tak, Jack and Eric attack!」に戻ってきたんだ!

僕が言えることは、ついに!その時がやってきた!!!!さぁ日本、待っててくれよ!

■ERIC MARTIN コメント

僕は人生の大半をシンガー、ソングライターとして過ごしてきました。そしてとても光栄なことに、これまで日本で100回以上のパフォーマンスを行える機会に恵まれてきました。この国の心と魂は他には無いもの...僕のキャリアを通して、多くの日本の方と築いた素晴らしい思い出とファンの方たちとの友情は一生の宝物です。

偉大なギタリストTak Matsumoto、そして、古くからの友人でショーマンのベーシスト、Night RangerのJack Blades と共に日本のステージを揺らしてから20年。

僕たちは前回非常に楽しい時を過ごし、その思い出は今でも僕に興奮と笑顔を与えてくれます。友人たちと再会し、TMGのファンのみんなのために歌うのが待ちきれないよ。

「Tak, Jack and Eric Attack!!」が戻ってくるのさ!

