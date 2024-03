デッキ構築型ローグライト対戦ゲーム『バックパック・バトル』早期アクセス版が2024年3月8日19時にリリースされた。プラットフォームはSteam。価格は1,700円で、3月22日までは10%オフの1,530円で販売する。日本のパブリッシャーは松竹が担当する。

『バックパック・バトル』は、プレイヤーがアイテムを詰めたバックパックを自ら構築し戦う、新感覚の対戦型ローグライトゲーム。2023年5月に無料デモ版を公開後、ピーク時は約18,000人の同時接続数を記録した。

早期アクセス版では、新キャラクター2人が追加され、使用できるキャラクターが4人に増加。また、アイテム数も161個から243個と82個増え、デモ版より大幅にバージョンアップした。

また、開発ロードマップも公開。早期アクセス版の段階で、フレンドとのリアルタイム対戦機能やアイテム情報、戦闘ログやランキングシステムの刷新など、大幅なアップデートを予定しているほか、正式版では、5人目の新キャラクターやSteamの実績機能が実装される予定だ。

️バックパック・バトル日本版公式トレーラー

さらに、3月9日には、女性VTuberグループ「ホロライブ」所属の姫森ルーナさんによる『バックパック・バトル』の実況配信が行われる。

© PlayWithFurcifer, 2024. All rights reserved. Licensed to & published by IndieArk. Licensed to & published by Shochiku Co.,Ltd. in Japan.