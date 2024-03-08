アニメ「Re:Monster」の配信の追加情報が公開に。dアニメストアにて4月4日24時より地上波同時配信が決定したほか、4月7日より毎週日曜日24時にABEMA、Hulu、J:COM STREAM 見放題、Prime Video、TELASAなどで順次配信が行われる。

併せて3月23日に「AnimeJapan 2024」のBS11ブースにてトークステージも開催決定。ステージにはゴブ朗役の佐藤拓也、赤髪ショート役の菅野真衣が登壇する。ブースには優先観覧エリアが設置され、当日配布される優先観覧エリア入場整理券で入場が可能。なお整理券を持たない人も後方で観覧できる。

金斬児狐による小説が原作の「Re:Monster」では、ストーカーに刺され最弱ゴブリンに転生していた主人公・ゴブ朗が、喰えば喰うほど強くなる“吸喰能力”を駆使してゴブリンコミュニティのトップに君臨。弱肉強食の世界で仲間とともに生き抜くさまが描かれる。

「AnimeJapan2024 Re:Monster BS11ブーストークステージ」

日時：2024年3月23日（土）14:00～14:30

会場：東京都 東京ビッグサイト東展示場 BS11【ANIME+】【アニメ+】ブース（J34）

出演：佐藤拓也、菅野真衣、久保ユリカ（MC）

TVアニメ「Re:Monster」

放送情報

TOKYO MX：2024年4月4日（木）より毎週木曜日24:00～

BS11：2024年4月4日（木）より毎週木曜日24:30～

テレビ北海道：2024年4月12日（金）より毎週金曜日25:43～

配信情報

U-NEXT、アニメ放題：2024年4月1日より（月）毎週月曜日24:00～

ABEMA / auスマートパスプレミアム / バンダイチャンネル / クランクイン！ビデオ / DMM TV / FOD / Hulu / J:COM STREAM 見放題 / Lemino / milplus / ニコニコチャンネル / Prime Video / TELASA / Video Market / ニコニコ生放送

スタッフ

原作：金斬児狐 「Re:Monster」（アルファポリス刊）

原作イラスト：ヤマーダ、NAJI柳田

マンガ：小早川ハルヨシ

監督：イナガキタカユキ

シリーズ構成：山口宏

キャラクターデザイン：高岡淳一

色彩設計：門脇由佳

美術監督：荒井和浩

撮影監督：近藤慎与

音響監督：阿部秀平

音響効果：山谷尚人（サウンドボックス）

録音調整：小島信人（Cygames）

音響スタジオ：スタジオトロン

音響制作：セイバーリンクス

編集：小池祐樹

音楽：坂部剛

プロデュース：ジェンコ

アニメーション制作：スタジオディーン

キャスト

ゴブ朗：佐藤拓也

ゴブ吉：細田健太

ゴブ美：加隈亜衣

ゴブ江：植田佳奈

ホブ星：山根綺

ホブ里：大森日雅

赤髪ショート：菅野真衣

姉妹さん：山村響

鍛冶師さん：島袋美由利

錬金術師さん：東城日沙子

(c)金斬児狐・アルファポリス／リ・モンスター製作委員会