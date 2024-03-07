パソコンショップアークは3月7日、オンラインストアと秋葉原店舗で「大決算祭 2024」を開始した。実施期間は4月4日(木)23:59まで。

  • アーク、オンラインストア・秋葉原店舗で「大決算祭 2024」開催

AMD Ryzen Threadripper PROが最大139,800円もお得に購入できるスタッフ厳選パーツ特価セット販売や、GeForce RTX4070 / RTX4060 Laptop搭載ゲーミングノートPCを台数限定で5万円で販売するセール施策。arkhive ハイスペックBTOパソコンにも幅広く対象製品をラインナップする。