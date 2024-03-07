アーク、オンラインストア・秋葉原店舗で「大決算祭 2024」開催

パソコンショップアークは3月7日、オンラインストアと秋葉原店舗で「大決算祭 2024」を開始した。実施期間は4月4日(木)23:59まで。
AMD Ryzen Threadripper PROが最大139,800円もお得に購入できるスタッフ厳選パーツ特価セット販売や、GeForce RTX4070 / RTX4060 Laptop搭載ゲーミングノートPCを台数限定で5万円で販売するセール施策。arkhive ハイスペックBTOパソコンにも幅広く対象製品をラインナップする。
掲載日
※本記事は掲載時点の情報であり、最新のものとは異なる場合があります。予めご了承ください。
FRONTIER「わくわくセール」、激熱ラインナップな人気ゲーミングPCを特価で
FRONTIER 新生活スタートセール、新生活におすすめの最新＆人気ゲーミングPCを特価で
マウスコンピューターがAmazonブランドストアで「新生活SALE」開催中、3月5日まで
パソコン工房、Ryzen 9 7950X3D搭載PCなどが最大38,000円引きの「RYZEN 決算大特価祭」
マウスコンピューター、Core i5/i7搭載のG-Tune購入で「スト6」がもらえるキャンペーン
PCメーカーやパーツメーカー、ショップなどが開催するお得なキャンペーンやイベントに関する情報を集約しています。