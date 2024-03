TiU（藤原大祐）「人生で初めて死ぬほど緊張した（笑）」ワンマンライブ「TiU POP SHOW Ⅱ "We Are HERO We Are JOKER"」を振り返る

山崎怜奈(れなち)がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「山崎怜奈の誰かに話したかったこと。(ダレハナ)」(毎週月曜~木曜13:00~14:55)。2月28日(水)の放送は、シンガーソングライターのTiU(ティーユー)さんを迎えお送りしました。

◆学生時代の“あだ名”が由来

TiUは、俳優・藤原大祐(ふじわら・たいゆ)さんの音楽プロジェクトで、2022年11月に正体を明かさず活動開始し、2023年10月にメジャーデビューを果たしています。まずは、アーティスト名・TiUの由来を聞いてみると、「“THIS iS THE SHOWMAN FOR U.”の略称だったり、いろいろな意味がかかっているんですけど、最初は学校で(名前のたいゆをもじって)“ティーユ”って呼ばれていたところからですね。なので、(TiUが生まれたのは)『俺のおかげだろ』って言う友達がいます(笑)」と語ります。

そんなTiUさんは、幼少期からピアノを嗜んできました。そのため、デビューは役者が先だったものの「人間的にはこっち(音楽)がルーツ」と断言。また、正体を明かさずに音楽活動をスタートした理由も“役者”が関係していると言い、「“役者”という余計なフィルターをなくして(自分の)音楽を楽しんでもらいたい、勝負してみたいと思って、名前を変えて覆面で1年間活動していました。でも、ライブはしたくて。ライブで顔を隠すのは難しいので(メジャーデビューを機に)顔を出すことにしました」と明かします。

そして、2月22日(木)にはワンマンライブ「TiU POP SHOW Ⅱ "We Are HERO We Are JOKER"」を開催! 普段は一切緊張することがないものの、「(今回のライブは)人生で初めて死ぬほど緊張したんですよ(笑)。(リハーサルの段階で)“ここは気を付けよう”って考えていたことはあったんですけど、緊張することは頭になかったので、“緊張すると、こんなにダメになるものなんだ”と思いました」と振り返ります。

◆新曲「HERO JOKER」のテーマは“童心”

TiUさんは、2月14日(水)に3ヵ月連続リリースのラストを飾る新曲「HERO JOKER」をリリース。“童心”をテーマにした同曲について、「今でも僕は“童心”を持っているんですよ(笑)。そして、チームのみんなもそこを全面に出していくことが僕の良さだと言ってくれて。それに、(童心は)TiUとして活動するときのテーマでもあるので、昨年10月に20歳になり、大人になったタイミングで“あえて童心に帰る”という意味で、子ども心をテーマに作りました」と解説します。

さらには「子どもの頃に憧れていたヒーローは、常に悪役(JOKER)がいるよなと思って、そこから世の中の二面性、心のなかの二面性を子どもから連想して作りました」とも

また、今回は全編英語詞で制作されていますが、「英語で(詞を)書くことに抵抗はなく、むしろ、英語のほうがストレートに書けるといいますか、日本語はむしろ言葉を知っているから遠回りしたくなっちゃう。“I Love You”は書きやすいけど“愛してる”は歌詞に入れづらいというか、直接的すぎて安っぽく聴こえちゃうんですよね」と持論を述べます。

◆音楽は「思っていることが全部出せる」

自身で作詞・作曲・アレンジまで手がけるTiUさん。それだけに、自宅にはたくさんの機材があるそうで、「去年は貯金がゼロになるまで、いろいろな機材を買いそろえました。なので、役者の仕事から帰ってきて、夜中から朝まで(音楽の)作業して、また役者の仕事に行って、休日に作業したり……」と生活サイクルを明かすと、「休んでいないじゃないですか!?」と案じるれなち。しかし、TiUさんは「曲を作っているときがめちゃめちゃ楽しんですよ。思っていることが全部出せるので」と苦ではない様子。

また現在、役者とアーティストの二刀流で活躍していますが、「役者って自分ではない人間を演じているので、ほぼ僕じゃないんですよ。逆に音楽は、自分の内側に潜って探していくから、(取り組み方が)まったく違う印象がありますね」と話していました。

