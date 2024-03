Crossfaithの「これまで」と「これから」をロングセットで体現、激情の単独公演レポ

Crossfaithの2024年最初の国内ツアーファイナルとなる『Crossfaith Japan Tour 2024 – Departure - 』が2月18日、Zepp Hanedaにて幕を下ろした。1月20日のZepp Sapporoから全国5会場で実施された今回のツアーでは、各公演に凛として時雨、THE ORAL CIGARETTES、マキシマム ザ ホルモン、ハルカミライという強豪たちをゲストアクトに迎えて展開。ファイナルとなる東京公演も当初は海外からOf Mice & Menが参加予定だったが、アーティスト自身のビザ取得に問題が生じたため出演キャンセル。急遽、Crossfaithのロングセットとなるワンマン公演として実施されることとなった。

2022年からサポートメンバーとしてライブに参加してきたDaiki(Gt/ex. HER NAME IN BLOOD)が正式加入したことが2月15日に発表され、この日は新生Crossfaithにとって初ライブ。空港を彷彿とさせるアナウンスがライブ開始間近を告げると、場内の熱気は徐々に高まり始める。オープニングSE「Departure」に乗せてメンバーが1人、また1人とステージに登場し、最後にKoie(Vo)が大きなフラッグを肩に掲げ姿を現し、「いこうぜ、Zepp Haneda!」を合図に新曲「ZERO」から勢いよくライブはスタートした。コロナ禍を経て数々の変革に直面したCrossfaithが、新たな仲間を迎えてゼロ(=ZERO)から新たな”旅立ち(=Departure)”を迎える……なんともドラマチックな幕開けに、フロアのオーディエンスはモッシュやヘッドバンギング、クラウドサーフなど思い思いのアクションでバンドの熱演に応えていく。

以降も「Freedom」「RX Overdrive」とエネルギッシュなナンバーが連発。Tatsuya(Dr)が繰り出すタイトなビートに乗せて、Kazuki(Gt)とDaikiはヘヴィながらも心地よく響くギターリフを刻み続け、Teru(Program, Vision)は所狭しと暴れまくりながら、バンドが放つ轟音にエレクトロニックサウンドで華やかに色付けしていく。その上で、Koieが時に鋭いスクリームで、時にメロウなクリーントーンで歌声を響かせていくのだが、そうしたメンバーの表現力/技術力が日々向上し続けていることもあり、過去にライブで何度も耳にしてきた楽曲たちがより鋭角さと深みを増していることにも気付かされる。特にこの日は通常よりも長尺のワンマン公演とあって、そうした変化や進化を再認識する場面が何度もあったことを力説しておきたい。

「Countdown To Hell」ではもはやお馴染みの光景となった”ウォール・オブ・デス”も発生し、会場は早くもクライマックスのような盛り上がりを見せる。そして、この曲では中盤からSABLE HILLSのフロントマン、Takuya(Vo)が飛び入り。Koieとともにヒリヒリするスクリームを響かせる。また、「Kill 'Em All」ではTeruが客席にダイブする一幕もあり、フロアは興奮のるつぼと化す。以降もストレートなノリの「Snake Code (Caribbean Death Roulette)」、不穏な空気を放ち数年ぶりにプレイされたミドルチューン「Madness」と、バンドはワンマン公演ならではの緩急に富んだ幅広い選曲で観客を楽しませた。

ライブ恒例となったKoieの乾杯コーナーを経て、ここで改めてDaiki本人から挨拶することに。彼はCrossfaithの面々と10数年来の付き合いであることを明しつつ、CrossfaithとHER NAME IN BLOODという別々の道を歩んでいた2組がここで交わり合うことに「人生って面白いなって思います」と口にする。そして、「メタルの時間です!」を合図に、Daikiのヘヴィなギターリフから「Jägerbomb」へ突入。フロアの熱気が再び急上昇したところで、今度はシークレットゲストのralphをステージに迎えて「Gimme Danger feat.ralph」をドロップ。さらに「Scarlett」を繰り出し、ライブはこの日何度目かのクライマックスを迎えた。

その後のMCではKoieが1月末に発表されたHiro(Ba)脱退に触れつつ、「人生って何が起こるかわからないけど、俺たちは今、前へ進む気持ちしかありません」とポジティブなコメントを寄せる。そんな彼の言葉に対し客席からは温かな拍手が送られると、ライブは「Monolith」から再開。よりアグレッシヴさの増した演奏を前に、フロアにはサークルモッシュが発生し、バンドの新たな”船出”を盛大に祝福する。そこから懐かしのSE「IF YOU WANT TO WAKE UP?」が流れ始めると、Koieは「1回原点に戻ってみようか?」と告げ、1stアルバム『The Artificial Theory For The Dramatic Beauty』(2009年)収録曲「Mirror」「Blue」を連発。この思いがけないプレゼントに、オーディエンスも大興奮の様子で、フロアは同作リリース当時の2009年を彷彿とさせる光景が再現されていく。そこから一気に時代を超え、アルバム『EX_MACHINA』(2018年)の冒頭を飾る「Deus Ex Machina」「Catastrophe」へ移行するとクラウドサーファーの数も急増。さらに、激しさとドラマチックさが混在する「Xeno」で盛り上がりは最高潮に達し、ライブ本編は幕を下ろした。

Photo by Daiki Miura

ワンマンならではのサプライズ連発

インターバルを経てステージに再登場したTatsuyaとTeruが、ダンサブルかつアグレッシヴなドラム&DJソロを披露すると、その流れから「Omen」でライブを再開。ビートに合わせて激しく踊るオーディエンスをよそに、Koieはその場にしゃがむことを提案し、彼の合図に合わせて勢いよくジャンプすると、会場の熱気は再び沸点にまで到達する。また、曲のエンディングではKoieの呼びかけに応えるようにTatsuyaが再び攻撃的なドラムソロを披露して、観客を歓喜させた。

次の曲に移る前にKoieがポケットからスマホを取り出すと、この日別の会場でイベントに出演しているcoldrainのMasato(Vo)に電話をかけ始める。取り止めのない会話を続けていると、なんとステージ袖からMasato本人が登場しオーディエンスを驚かせる。彼がここにいるということは、次にどの曲が披露されるか予想は難しくないだろう……耳馴染みのあるイントロが流れ始めると、バンドはそのまま「Faint」を演奏。KoieとMasatoはグルーヴィなバンドアンサンブルに乗せてラップやスクリーム、メロウなシンガロングを次々に繰り出すと、フロアの熱気も再び沸点へと到達した。

Photo by Daiki Miura

ワンマン公演ならではのサプライズ連発に、興奮を隠せない様子のオーディエンス。そんな彼らを前に、Koieはさらなるプレゼントを用意する。なんと、2024年2月1日〜2日、幕張メッセにてCrossfaith史上最大規模のワンマンライブ、および主催フェスを開催することが告げられたのだ。「この2日間を僕達にください。どうしても成功させないといけません」と呼びかけるバンドに向けて、フロアからは歓喜の声と盛大な拍手が湧き起こる。そんな多幸感いっぱいの空気に包まれる中、Crossfaithは「Leviathan」にて約2時間におよぶワンマン公演および『Crossfaith Japan Tour 2024 – Departure -』を締め括った。

最後に5人揃ってステージに並んだCrossfaithの面々は、「来年の2月、一緒に最高の景色を見ましょう!」と告げてステージを去っていった。Daikiという新戦力を迎え、来年の2月に設定された大きな目標へ向けて一歩を踏み出したCrossfaith。現在の彼らの充実振りはこの日のライブはもちろんのこと、Daikiを交えて制作した新曲「ZERO」からもしっかり伝わってきたことだろう。このツアーを終えた彼らは、5年ぶりのオーストラリアツアーにも取り組み、5月にはインドネシアでのフェス『HAMMERSONIC 2024』出演も控えている。国内のみならず海外へも精力的に飛び回るCrossfaithがどんな未来を見せてくれるのか、ぜひ注目しておいてほしい。

Photo by Daiki Miura

左から、Tatsuya (Dr) 、Koie (Vo)、Kazuki (Gt)、Daiki (Gt)、Teru (Program / Vision)

セットリスト

01. Departure

02. ZERO

03. Freedom

04. RX Overdrive

05. Countdown To Hell [feat. Takuya from SABLE HILLS]

06. Kill 'Em All

07. Snake Code (Caribbean Death Roulette)

08. Madness

09. Jägerbomb

10. Gimme Danger [feat. ralph]

11. Scarlett

12. Monolith

13. IF YOU WANT TO WAKE UP?

14. Mirror

15. Blue

16. Deus Ex Machina

17. Catastrophe

18. Xeno

19. DJ & Drum Solo

20. Omen

21. Faint [feat. Masato from coldrain]

22. Leviathan

「ZERO」

Crossfaith

ワーナーミュージック・ジャパン

配信中

https://crossfaithjp.lnk.to/ZERO