「学校に行くことを諦めたくない」小6から学校に行けず春からは高校生 15歳の今

ラジオの中の学校、TOKYO FMの番組「SCHOOL OF LOCK!」(月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55)。3月5日(火)は、「あの“書き込み”は今!?」をテーマに放送。番組の「掲示板」に書き込まれたものの、放送中に紹介できなかったリスナーの報告や悩みについて、パーソナリティのこもり校長(小森隼/GENERATIONS from EXILE TRIBE)とCOCO教頭(CRAZY COCO)が、現在の状況を追いました。電話をつないだ5人のなかから、「学校に行くことを諦めたくない」と書き込んでいた15歳のリスナーとのやり取りを紹介します。【15歳のリスナーの書き込み:私が諦めたくないことは、学校に行くことです。私は小6から学校に行けなくなってしまいました。中学校からは頑張ろうと最初は毎日行けていたけど、途中でまた行けなくなってしまい、今も行けていないです。春からは高校生になるので、新しい環境で、新しい自分で頑張ろうと思っているのですが、毎日学校に行けるか、また元に戻らないかすごく心配で不安です。人間関係や人と話すことも苦手なので、これからのことを考えると不安ばかりです。でも学校に行くことや、自分の苦手なことから逃げたくないし、諦めたくないです】COCO教頭:これは、2月22日の書き込みです。「CyberAgent Legit」のレギュラーダンサー・1ch先生が来てくれたときの『本当は、諦めたくない!』という授業で書きこんでくれました。こもり校長:あれから3月になったけど、今はどうしているのか直接聞いてみましょう。こもり校長:この日は『諦めたくない』という授業テーマだったけど、あらためて書き込んだ思いを聞いてもいい?リスナー:春から高校生になるので、「また新しい環境で頑張ろう」と……。中学に入ったときも同じことを思っていたけど途中で行けなくなってしまったので、またそうならないか不安です。こもり校長:学校に行けなくなってしまった理由とかはあるの?リスナー:小6の最初のころは、コロナ禍で学校がずっと休みだったんです。それで、人との関わり方とか話し方がわからなくなっちゃったかな、って……。人と話すのがすごく苦手で……。新しい環境で頑張っていたけど、頑張りすぎたかな……。こもり校長:そうか。今もめちゃめちゃ頑張って話してくれていると思うけど、「苦手」とは思わなかったよ。すごく話しやすいよ!リスナー:本当ですか?COCO教頭:うん! 人と話すときには相手の話す速さに合わせるといい、って聞いたことがあるんだけど、それが自然とできているよね。話していて、めちゃめちゃ心地いいよ。リスナー:ありがとうございます!こもり校長:高校では『新しい環境で、新しい自分で頑張ろう』と書いてくれているけど、高校生活が来月から始まるよね。どんな高校生活を送りたいの?リスナー:高校の入学祝いで、ギターを買ってもらったんです。それで、軽音楽部でバンドをやりたいと思っています。こもり校長:いいね! どんなバンドを組みたいの?リスナー:そうですね……友達もあまりいないので、何でも話せるような仲間を作りたいと思います。こもり校長:趣味とか日常で起きた話とかしてね。いいね、想像したら楽しそうだね!リスナー:はい!こもり校長:不安なことは絶対にあると思うけど、何をするにしても心配や不安ってつきものだから。悩みに対して悩んじゃうと、もったいないよ。悩みも心配も不安も悪いことじゃないからね。でも、その不安に押しつぶされるのはよくないと思うから、もし「うっ……」と思うことがあったら、いっぱい楽しいことを考えよう!リスナー:はい!こもり校長:中学の卒業式はいつなの?リスナー:今週の金曜日です。こもり校長:参列する予定なの?リスナー:はい!COCO教頭:その気持ちだけで、1歩進んでいるのは間違いないからね。そこにはちゃんと強さがあるから、自信を持ってね。リスナー:はい!こもり校長:今後も「こんなバンドを組みました!」とか教えてね!リスナー:はい! ありがとうございました!このほかには……・「今日初めて自動車学校の実技の授業でした! もう行きたくないです!」と1月30日に書き込んだ17歳・「高校を卒業するので、お世話になった先生や家族、友達にプレゼントを渡したいけど、お金が足りないです」と1月4日に書き込んだ18歳・「大人になるまでに、直したい悪い癖があります。それは、疲れたときに友達や家族に冷たく接してしまうことです」と1月18日に書き込んだ18歳・「保育園から高校まで一緒だった親友と、高校卒業で離ればなれになります。寂しいけど、親友に感謝して一緒にすごせる時間を大切にしたい」と2月15日に書き込んだ18歳と電話をつなぎました。<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:こもり校長(小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE)、COCO教頭(CRAZY COCO)放送日時:月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55番組Webサイト:https://www.tfm.co.jp/lock/