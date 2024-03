乃木坂46井上和「こんなものもらったことない！」中西アルノからの意外な誕生日プレゼントとは

乃木坂46の井上和がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! 井上和の乃木坂LOCKS!」。3月5日(火)の放送では、リスナーのリクエストに応え、誕生日の報告をおこないました。2月17日、19歳のお誕生日おめでとうございました! 素敵な1年にしてください! 乃木坂46のメンバーからプレゼントとかはもらったりしましたか? 良ければ教えてください!(15歳)井上:昨日の授業(放送)で誕生日のお祝いをしていただいたけど、どんなふうに過ごしたかはあまり話せていなかったので、お話ししていこうかなと思います。そうですね……(誕生日は)実家に帰って、お母さんが作ってくれたピーマンの肉詰めを食べました! おいしかったです(笑)。お仕事だったのでメンバーにもお祝いしてもらったし、誕生日プレゼントももらいました! 面白かったのが1つあって、同期の中西アルノちゃんからプレゼントもらったんですけど、「こんなものもらったことない!」っていう物だったんですよ!知っている方がいるかもしれないですけど、私は冷凍ブルーベリーがすんごい好きなんです。もう本当に毎日食べるぐらい! それを知ってくれていたのか、誕生日に「はい!」って渡されて。「なんだなんだ?」と思って見たら、「ちょっといいブルーベリー買ってきた」って(笑)。ちゃんとした箱に3つに小分けされているもので、めっちゃおいしかったの! めっちゃおいしかったんだけど、誕生日にブルーベリーをもらうってことが初めて過ぎて「あ、なんか面白い!」ってなっちゃいました(笑)。でも、すごく嬉しかった! ありがとう、アル~!ほかにも……乃木坂46のメンバーじゃなくて、日向坂46の4期生の山下葉留花ちゃんが、実は最初にお誕生日プレゼントをくれたんです。それも嬉しかった~(笑)。ありがとう、はるはる!<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:こもり校長(小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE)、COCO教頭(CRAZY COCO)放送日時:月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55番組Webサイト:https://www.tfm.co.jp/lock/