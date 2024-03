7月13~15日に茨城・国営ひたち海浜公園で行われる音楽フェス「LuckyFes'24」の出演アーティスト第1弾が発表された。

出演がアナウンスされたのはAMEFURASSHI、ALI、石井竜也with杏里、打首獄門同好会、ゴールデンボンバー、THE BACK HORN、Chevon、水曜日のカンパネラ、SCANDAL、すりぃ、トンボコープ、Novelbright、bokula.、MAN WITH A MISSION、森高千里、RAISE A SUILEN、Roselia、ROTTENGRAFFTY、燐舞曲の全19組。ローソンチケットではチケット先行抽選予約を3月26日まで受け付けている。また明日3月7日より、茨城県ひたちなか市のふるさと納税の返礼品として「LuckyFes'24」のチケットが提供される。

「LuckyFes」は「音楽のクロスオーバー」をコンセプトに掲げた、今年で開催3年目を迎えるフェス。今年は「アジア最大のテーマパーク型フェス」を目指し、昨年から1つ増やした全4ステージでライブが行われるほか、LuckyFMゆかりのアーティストを中心とした特設ステージ「Lucky Space」も展開される。

LuckyFes'24

2024年7月13日(土)茨城県 国営ひたち海浜公園

2024年7月14日(日)茨城県 国営ひたち海浜公園

2024年7月15日(月・祝)茨城県 国営ひたち海浜公園

<出演者>

AMEFURASSHI / ALI / 石井竜也with杏里 / 打首獄門同好会 / ゴールデンボンバー / THE BACK HORN / Chevon / 水曜日のカンパネラ / SCANDAL / すりぃ / トンボコープ / Novelbright / bokula. / MAN WITH A MISSION / 森高千里 / RAISE A SUILEN / Roselia / ROTTENGRAFFTY / 燐舞曲 / and more