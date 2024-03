鬼束ちひろ、チューリップの名曲「青春の影」カバーした未発表音源配信

鬼束ちひろの未発表音源「青春の影」が3月6日に配信された。

「青春の影」は、3月27日にリリースされる鬼束ちひろのBOXセット『UN AMNESIAC GIRL -First Code(2000 – 2003)- 』からの先行配信曲。鬼束ちひろが、2003年6月1日に大阪城ホールで開催されたFM802のイベントに出演した際、いきなり登場して「月光」を歌唱した次にピアノの伴奏のみで披露したのがチューリップの名曲「青春の影」だった。儚くも透明感のある鬼束の歌声と心に沁み渡る優しく心地よいメロディーが、瞬く間に会場の空気感を変え、当時大きな反響を呼んだカバー曲。その「青春の影」をスタジオでレコーディングしていた音源が発掘、配信されることとなった。

同楽曲は、チューリップが今から約50年前の1974年6月5日に発売した6枚目のシングル。50年近い時間の中で、卒業式や結婚式など様々なシーンで歌い継がれた別れの歌とも始まりの歌ともとれる内容の楽曲は、これまでにも西城秀樹、福山雅治、岩崎宏美、つんく、大友康平、鈴木雅之、山崎育三郎、一青窈、クリスハート、柴田淳など数多くのアーティストにカバーされている。

