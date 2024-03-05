SATOH、NYにて撮影されたドキュメンタリー構成の新曲MV公開

SATOHが、最新曲「you hate caffeine」のMusic Videoを公開した。
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Linna Figg（Vo）、Kyazm（Gt/Manipulator）によるロックデュオ、SATOH。コロナ禍に活動を本格化させ、シークレットパーティー”FLAG”を主宰し国内外の多様なアーティストと独自のクリエイティブを重ねている。2023年3月に1st Album『BORN IN ASIA』をリリースし、渋谷WWWと大阪CIRCUSでのリリースツアーを成功させると、2023年9月には渋谷O-EASTにて過去最大規模のFLAGを開催。Age Factory、HEAVEN、No Buses、Peterparker69ら交流の深い国内のアーティストらに加え、New YorkからHarry Teardropを招聘した。
公開されたMVは、国内外の音楽ファンの間で注目を集める前作「OK」に引き続きニューヨークで撮影。現地滞在中のSATOHにカメラマンSoh Syutetsuが密着したドキュメンタリーとなっている。
＜リリース情報＞
SATOH
Digital Single「you hate caffeine」
配信中
＜ライブ情報＞
「SATOH ONE MAN TOUR」
2024年4月13日（土）大阪・CIRCUS Osaka
2024年4月14日（日）愛知・CLUB ROCK'N'ROLL
2024年4月21日（日）東京・下北沢 BASEMENTBAR
【先行抽選受付】
・期間 : 3/1（金）20:00～3/10（日）23:59まで
【チケット料金】
¥3000（税込価格3300円）／別途ドリンク代
※未就学児入場不可
※営利目的の転売禁止
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