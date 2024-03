「どんなときでも味方についてくれる」「お風呂なら39度あたり」付き合って3年、中2女子ののろけ話

ラジオの中の学校、TOKYO FMの番組「SCHOOL OF LOCK!」(月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55)。3月4日(月)の放送は、「のろけ鍋」をテーマに放送。パーソナリティのこもり校長(小森隼/GENERATIONS from EXILE TRIBE)とCOCO教頭(CRAZY COCO)がリスナーと電話をつなぎ、心がぽかぽかするようなのろけ話を聞きました。そのなかから、以前の放送で彼氏にバレンタインのチョコレートを渡すと話していた中2リスナーとのやり取りを紹介します。こもり校長:今夜は、シンプルに生徒(リスナー)のキミののろけ話を教えてほしい! どんなのろけ話でもOKです! のろけ話って、そんなに人に話すことないじゃん?COCO教頭:ないね(笑)。こもり校長:しかも、のろけている人って、自分で「のろけている」ってわかるよね。COCO教頭:自覚あるよね。こもり校長:それに気づくと話しづらくなるけど、今夜は思い切りのろけてほしいわけ!COCO教頭:いいね! 最近そういう話を聞いてないから、のろけ話を聞いてあったまりたい!中学2年生の女性リスナーで、付き合って3年の彼氏がいます。以前、電話をつないだ際には、チョコレートを学校で渡したいけど、持ち物検査があるかもしれない……と話していました。リスナー:(以前の放送で)校長と教頭に「いつバレンタインのチョコを渡したらいいか?」と話したんですけど、結局、家で一緒に勉強しているときに渡したんです。その次の日に、母の車で彼を送っているときに、母が「○○くんチョコ食べた?」と聞くと「食べました」と答えたあとに、私にだけコソっと「おいしかったよ」と言ったのがめっちゃキュンとしました。COCO教頭:キュン! ちゃんと感想を言ってくれるところがいいね!こもり校長:ちゃんと渡せたんだね。いいな~! その人といて、感じることとか思うこととかあるの?リスナー:目を見て話す癖がある人で、話していて安心するんです。穏やかにずっと微笑んでくれている感じです。COCO教頭:柔らかい雰囲気なんだね。毎日一緒に勉強しているって言っていたけど、集中できるものなの?リスナー:はい。切り替えています。こもり校長:でもさ~、付き合って3年も経つと、慣れみたいなものはないの?リスナー:あります。でも、ありがたい慣れなのか……私が普段誰かと並んで歩くときは、絶対に左側がいいんです。それを知っている友達もいるんですけど、私が右側になることもあるんです。でも彼氏は、いつでもパっと右側に移動してくれます。COCO教頭:知ってくれてる!リスナー:そういう癖を把握してくれているのが、ありがたいなと思います。一緒にいると気を使わなくなってくるけど、そういうところで「あ~、好きだなぁ」って思えます。こもり校長:日常のことってなかなか気づけないけど、気づいてくれたんだね。そういうときは、どんな気持ちになるの?リスナー:「覚えてる……!」って思いました。それを話したのが、6年生のときなんです。それからずっと覚えてくれていて……。COCO教頭:嬉しいね。COCO教頭:彼のどこが好きなの? 5つぐらい教えてくれない?リスナー:5つ!?こもり校長:教えてよー。リスナー:さっきも言ったんですけど、「目を見て話すところ」、「どんなときでも、基本味方についてくれる」、「雰囲気が丸い人なので話しやすいし、波長が合うので一緒にいてもあまり疲れない」、「うるさすぎず、でも静かすぎないのがちょうどいい」、「一緒にいて気を使わない」、こういうところが好きです。COCO教頭:3年も付き合っていて、ケンカしないの?リスナー:大きいケンカとかはないので、ケンカはしないほうだと思います。COCO教頭:本当に合っているんだね。こもり校長:ルックスはどうなの? 「かっこいいな」って思うの?リスナー:思います!COCO教頭:中身も外見も!リスナー:はい(笑)。COCO教頭:お湯で言うと、どのくらいの温度感なの?リスナー:お湯ですか!? お風呂のお湯が41度くらいだとしたら、39度あたりの……。こもり校長:あー! ちょうどいい!COCO教頭:長時間入れるー! 半身浴できるー!こもり校長:40度以上だと、ちょっと熱いんだよね!COCO教頭:絶妙だね。そりゃ長く一緒にいられるわ!こもり校長:とにかく心地いいんだね。リスナー:はい。こもり校長:「ここはちょっと……」みたいなところはないの?リスナー:う~ん……あります! 4月に学年が変わるたびに、体育でリズム体操というのを習うんです。1年間踊ってきて、3学期にみんなで踊るんです。COCO教頭:うんうん。リスナー:1年間踊ってきたはずなのに、まだ踊れてないのを見て「あれ、ちょっとダサいんじゃないの!?」みたいに思ったりしました(笑)。こもり校長:そういうこともあるのに、それでも「好きだ!」と思えるのはなんでなの?リスナー:わかんないですけど……周りの人から「お前の彼氏踊れてないやん」みたいに言われても、そういうものとして受け入れているみたいです。COCO教頭:できないものとしてね。リスナー:「なんで踊れないの?」と聞いたんですけど、「リズム感がない」って本人が言っていて、「それなら仕方ないな」って(笑)。COCO教頭:ここにね……めちゃめちゃ踊れる人がいるんだけどね(笑)。リズム感バッチリだし。こもり校長:リズム体操を踊ったら、ダントツでクラス1位の自信あるけど……(笑)。リスナー:(笑)。こもり校長:それでも彼女がいない場合は、どうしたらいいんだろうね!?リスナー:めちゃくちゃアピールをしまくって、独自の振付で……(笑)。こもり校長:めちゃくちゃアピールしまくっているんだけどね(笑)。なのにダメなのよ!COCO教頭:難しいのよ!こもり校長:まぁでも……ダサいところが見えてもいいってことか。特技だけが輝けばいいってことでもないんだな。わかったよ……。リスナー:はい(笑)。こもり校長:あったまってはいるよ! 相当あったまったよ! ありがとうね、のろけ鍋ごちそうさまでした!このほかには……・「中3から付き合っている彼女とハグしたときのフィット感がちょうどいいです! 彼女とのエピソードや気持ちを曲にもしています」という20歳・「昨日から付き合い始めた彼女が、可愛くてヤバいです。とても照れ屋で、褒められると“バーカ”と言ってくるのがたまらないです」という16歳と電話をつなぎました。<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:こもり校長(小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE)、COCO教頭(CRAZY COCO)放送日時:月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55番組Webサイト:https://www.tfm.co.jp/lock/