【藤沢　グルメレポ】肉のホドシマ-リピーターの多い辻堂駅前にある老舗…

今回訪れたのは辻堂駅すぐ近くにある老舗のお肉屋さん、肉のホドシマです。

辻堂では知らない人はいないのでは?というくらい有名なお肉屋さんで、訪れた日も次から次にお客さんが訪れ絶えることがありませんでした。

地元の方の口コミではスーパーで購入するのとそんなに値段が変わらないのに、美味しいお肉が食べられるとの評判。

お肉屋さんのお肉は美味しいけれども値段が高いという印象ですが、こちらのお店は比較的リーズナブルで評判通りでした。

また肉のホドシマはじっくり炭火で焼いた焼豚が人気とのことで、今回はその焼豚を購入し食べてみることにしました。

焼豚は肩ロース(100g 380円税込)や焼豚バラ(100g 380円税込)等があり、炭火でじっくり焼き上げた肉のホドシマ自家製の焼豚です。

写真左が焼豚バラ、右が焼豚肩ロースです。購入時に店員さんが脂身多めがいいか少なめがいいか聞いてくれ、自分で好みが選べました。

今回は脂身多めでも少なめでもない中間でとお願いし、どちらもちょうどいい脂のノリ具合い。

さすがお肉屋さんの焼豚、肉の脂の味が美味しいです。しかも脂身なのにしつこくなく、何枚でも食べたくなる味わい。脂身多めでお願いする方の気持ちがよくわかります。

また甘口のため小さなお子様にも喜ばれそうな味です。筆者の子どもは普段あまりお肉を食べないのですが、こちらの焼豚は喜んで何枚も食べていました。

こちらの焼豚を購入し、ラーメンや焼豚丼にして乗せて食べるのはもちろん、炒飯に入れたりそのままお酒のつまみに食べるのも良さそうですね。

リピートしたくなる味わいです。

販売しているお肉の種類は沢山あり、味付け肉もリーズナブルなお値段。簡単に調理したい日でも美味しいお肉を味わえるのは嬉しいです。

また湘南エリアはBBQをする方も多いため、BBQの際も肉のホドシマへ行けばいろいろな美味しいお肉が購入でき、BBQの買い出しにもいいですね。

地元にこのような美味しくてリーズナブルな老舗のお肉屋さんがあるのはとても嬉しいです。

みなさんもBBQや美味しいお肉が食べたくなった時、是非立ち寄ってみてください。

店舗紹介

【肉のホドシマ(ニクノホドシマ)】

住所:〒251-0047神奈川県藤沢市辻堂1-9-5

電話番号:0466-36-0963

営業時間:8:30〜18:30

※定休日:毎週水曜日

※駐車場:5台 または向かいの本社の駐車場(3台)もご利用ください。

