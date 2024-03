【小田原 グルメレポ】SADDLE BACK−視野いっぱいに広がる相…

10歳以下お断り。時間を忘れ非日常を感じる絶景カフェ

JR東海道本線根府川駅より約3km、徒歩だと約1時間、車で7分の場所に位置する、海を見下ろすカフェ「SADDLE BACK」を紹介します。

The post 【小田原 グルメレポ】SADDLE BACK−視野いっぱいに広がる相模湾を見下ろす絶景カフェ first appeared on 湘南人.