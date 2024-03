宇多田ヒカルが4月10日に発売するベストアルバム「SCIENCE FICTION」の収録曲順が発表された。

本作には、フジテレビ系で放送中の月9ドラマ「君が心をくれたから」主題歌「何色でもない花」や代表曲「Addicted To You」「traveling」「光」などの新録バージョン、フィーチャリングゲストに椎名林檎を迎えた「二時間だけのバカンス featuring 椎名林檎」など計26曲を収録。既発曲10曲の新たなミックスバージョンや、ボーナストラックとして「Somewhere Near Marseilles ―マルセイユ辺りー」のアルバムエディットも収められる。また曲順の発表に合わせて、本作に収録される新曲のタイトルが「Electricity」であることも明らかになった。

なおベストアルバムには、7月にスタートする宇多田の約6年ぶりとなる全国ツアー「SCIENCE FICTION TOUR 2024」のプレミアムチケットの特別抽選受付に参加できるシリアルナンバーが封入される。

宇多田ヒカル「SCIENCE FICTION」収録曲

DISC 1

01. Addicted To You(Re-Recording)

02. First Love(2022 Mix)

03. 花束を君に

04. One Last Kiss

05. SAKURA ドロップス(2024 Mix)

06. あなた

07. Can You Keep A Secret(2024 Mix)

08. 道

09. Prisoner Of Love(2024 Mix)

10. 光(Re-Recording)

11. Flavor Of Life -Ballad Version-(2024 Mix)

12. Goodbye Happiness(2024 Mix)

DISC 2

01. traveling(Re-Recording)

02. Beautiful World(2024 Mix)

03. Automatic(2024 Mix)

04. 君に夢中

05. 何色でもない花

06. 初恋

07. Time

08. Letters(2024 Mix)

09. BAD モード

10. COLORS(2024 Mix)

11. 二時間だけのバカンス featuring 椎名林檎

12. Gold ~また逢う日まで~

13. Electricity

14. Somewhere Near Marseilles -マルセイユ辺り-(Sci-Fi Edit)※Bonus Track