MAZZEL、前代未聞の「カースタントダンスMusicVideo」公開

BMSG所属の8⼈組ダンス&ボーカルグループ・MAZZELが、3⽉20⽇にリリースするファースト・アルバム『Parade』より表題楽曲のMusic Videoを公開した。

同MVは、MAZZELのダイナミックなダンスと、トラックやスポーツカーやバイクなど31台によるカースタントが融合した、前代未聞の「カースタントダンスMusicVideo」で、様々な困難を突き破り進み続けるMAZZELの様⼦を表現し、MAZZELがバイクや⾞とともに前へ前へと前進し続ける疾⾛感溢れる作品。歌詞の「Dont stop me, baby」を体現するかのように、現在のMAZZELの勢いを表現した映像作品となっている。

楽曲は、スウェーデンのソングライターWILLIAM SEGERDAHLとSKY-HI、ALYSAのコラボで制作。それに対して、TAKUTOの発案によりノルウェーのダンスクルー「Quick Style」がコレオを担当。NAOYAとHAYATOが⽇本のデザイナーAMPWORKSとともにスタイリングし、SEITO、RYUKIによる「⾞やバイクをたくさん使ったMusic Video」という原案をもとに、RAN、KAIRYU、EIKI が発案したシーンを盛り込み、韓国の映像アーティストMOSWANTDが映像制作を担当。MAZZEL 及びBMSGが総⼒を挙げて制作したMusic Videoとなっている。

本作は様々なバックグラウンドを持つメンバーが集まり、MAZZELとなっていく様⼦を描くようなリレー⾵のシーンから始まる。そして、MAZZELの創り出すそのパレードに共鳴した世界が集っていく姿を、ダイナミックなダンス&カースタントで表現。特に空撮シーンでは、メンバーが磁場となり、そこに引き寄せられた⾞とバイクが⼤きなうねりとなっていくような、魔法陣のように美しく⼤迫⼒の光景が描かれる。さらに、リーダーとなったTAKUTOがメンバーを引き連れて前進していくキレキレのダンス、NAOYAが考案したシルバーのダウンジャケットに、HAYATOがぬいぐるみやプラモデルのタイヤなど様々なおもちゃを組み合わせて作った、「MAZZELのハッピーなエネルギー」を表現したという、独創的なスタイリングなど⾒どころが満載。

SKY-HIが「ガチの意味でスタート」と語る渾⾝のMusic Video。公開に先⽴って、MAZZELが過去を振り返りながら、今作のMusic Video・楽曲を完成させるまでの約80分に及ぶ⻑編ドキュメンタリーフィルム「Maze to Parade」も公開されている。

■SKY-HI ステートメント

まだ世界はMAZZELを知らない。

だが、MAZZELはもう世界を⾒ている…そしてそれが⾝の丈にあった想いであることを我々は知っている。

2024年、BMSGがこの3年間余りで培った世界中のクリエイターとのネットワークと彼等の「時代を動かしたい」という願いが結びつき、この混沌とした世界を横断するParade を実⾏する準備が整った。彼等は普通の少年で、⻘年で、きっとこれを⾒ているあなたと同じ様に、もがき、あがき、苦しみ、そして楽しみ、夢を⾒ている。

彼等のアーティストとしての威⼒を、⼈間としての魅⼒を伝えるためにBMSGは存在している。

そして、このParadeが横断を終えた後の世界が、今までより少し鮮やかになる事を我々は知っている。

楽しみにしていてください

■TAKUTO コメント

TAKUTOです。

昨年5⽉にデビューし、「ViVid」から始まった僕たちMAZZELは、この「Parade」でより⾊鮮やかな存在になっていくだろうと思います。

各国からの⼒をお借りし、メンバーの発案したアイデアや作品公開に⾄るまでのドキュメンタリー等、僕たちがこの作品に”本気”なのは⾔うまでもなく、MAZZELの未来にとってこの「Parade」はとても重要なものとなっています。

たくさんの⽅にこのParadeに参加してもらい、僕たちの⾳楽を少しでも多くの⼈に感じてもらえますように。

■BMSG クリエイティブチーム制作ノート

「ストリートSIDEのMAZZEL」を⾒せ、「時代を動かしたい」というMAZZELの意思と意志。今回の作品はそれを世界4カ国のクリエイターと共に最⼤化していくことがMISSIONでした。⾔語の壁、カースタントとの緊張感ある共演、「MAZZELになってから⼀番難しいフレーズ」など、MAZZELにとって、それは前代未聞のジャーニーと⾔える挑戦でしたが、彼らは絆と笑いで乗り越えていきました。その想いに、そのParadeに、世界各国のクリエイターがJoin usしていき、⼤きなうねりとなり、世界を巻き込む⾮⽇常な作品が完成しました。この作品はMVとドキュメンタリーフィルム「Maze to Parade」が表裏⼀体となった作品です。ぜひ、ドキュメンタリーも⾒ていただき、「あ!これがMVのここに繋がったんだ!」とか、新たな発⾒をしたり、⾒⽐べたりしながら楽しんでください。このうねりにMUZEの皆さんもJoin us in the parade(ジョイパレ)してくれたら嬉しいです。

<リリース情報>

MAZZEL

1st Album『Parade』

BE-U

3月20日発売

https://mazzel.lnk.to/Parade_digital