宇多田ヒカル、薬師丸ひろ子、ミニモニ、小林明子、チェッカーズ、修二と彰…「テレフォンソング」TOP10

ももいろクローバーZのメンバーがパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「ももいろクローバーZのSUZUKIハッピー・クローバー!TOP10」(毎週日曜 16:00~16:55)。ももクロと全国のリスナーが一緒に作る、選曲テーマ別「オリジナルTOP10チャート」音楽番組です。

3月3日(日)の放送のテーマは「リンリン! もしもし! テレフォンソングTOP10」。どんな楽曲がランクインしたのでしょうか……!?

「ももいろクローバーZのSUZUKIハッピー・クローバー!TOP10」は、毎回週替わりでテーマを設けてリクエストを募集し、リクエストを集計した「番組オリジナルTOP10チャート」をカウントダウン形式で発表していく音楽番組です。

番組には毎回「ハピクロTOP10 音楽コメンテーター」が登場。楽曲の解説やチャートの総評などを、専門家の視点でコメントしていただきます。

番組が放送された3月3日は、「桃の節句」や「ひな祭り」の日だけではなく、「耳の日」でもあります。その由来は、電話の発明者、アレクサンダー・グラハム・ベルの誕生日ということで、今回のハピクロは「リンリン! もしもし! テレフォンソングTOP10」をテーマに、電話にまつわる楽曲をカウントダウン形式で紹介しました。

<今週のTOP10>

「リンリン! もしもし! テレフォンソングTOP10」

・1位:宇多田ヒカル「Automatic」

・2位:ミニモニ。「ミニモニ。テレフォン!リンリンリン」

・3位:フィンガー5「恋のダイヤル6700」

・4位:薬師丸ひろ子「あなたを・もっと・知りたくて」

・5位:スティーヴィー・ワンダー「 I Just Called to Say I Love You(心の愛)」

・6位:小林明子「恋におちて-Fall in Love-」

・7位:チェッカーズ「涙のリクエスト」

・8位:西野カナ「スマホ」

・9位:プリンセス プリンセス「M」

・10位:修二と彰「青春アミーゴ」

<チャート総評>

イントロマエストロ・藤田太郎さん

今回の「リンリン! もしもし! テレフォンソングTOP10」は、古くは1970年代に“黒電話”と呼ばれていた回転ダイヤル式の固定電話機から、2010年代のスマートフォンを歌った曲まで、幅広い年代の曲がランクインする結果となりました。

その中でワンツーフィニッシュを飾ったのは、1998年リリースの宇多田ヒカル「Automatic」と、2001年リリースのミニモニ。「ミニモニ。テレフォン!リンリンリン」。

この2曲のリリースは3年しか違わないのですが、歌詞に登場する電話は、固定と携帯で、大きく違っています。“ケータイ”の普及が一気に加速し、生活の中にある電話の存在が大きく変化したのはまさにこの時期。そんな時代背景も、今回の順位に反映されていたのかもしれません。

電話が進化していく歴史も学ぶことができた、楽しくてためになる曲がそろったTOP10となりました。

次回3月10日(日)放送のテーマは「声のマジック! ボーカルエフェクトソングTOP10」です。

<番組概要>

番組名:ももいろクローバーZのSUZUKIハッピー・クローバー!TOP10

放送日時:毎週日曜 16:00~16:55

パーソナリティ:ももいろクローバーZ、清野茂樹

番組Webサイト:http://www.tfm.co.jp/clover/