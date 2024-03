BABYMETALが3月2、3日に神奈川・横浜アリーナでMOMOMETALの“聖誕祭”ライブ「BABYMETAL WORLD TOUR 2023 ‐ 2024 LEGEND ‐ MM」を開催。この記事では初日公演「20 NIGHT」の模様をレポートする。

「LEGEND ‐ MM」は、MOMOMETALの20歳最後の日の3月2日と、21歳になった3月3日の2日間にわたって彼女の“聖誕”を祝う儀式というコンセプトの公演。儀式の参加者は“神器”なるLEDリストバンドを装着し、開演時間を待った。ステージからフロア中央に向けて花道が伸びており、アリーナエリアの“モッシュッシュピット”の真ん中にはサブステージが設置されている。客席では白塗りで気合いを入れたファンのほか、ワールドツアーを過去に何度も行っているBABYMETALなだけに、海外ファンの姿も目立った。

いざ開演時間を迎え、オープニング映像に続いて「BABYMETAL DEATH」の演奏がスタート。ステージで磔にされた3人がその呪縛を解く。3人が順番に名乗るパートでは、MOMOMETALにひと際大きな歓声が上がった。しばしの暗転を経て、「メギツネ」が始まると、花道の先にあるセンターステージに3人が登場。SU-METALが「Are you ready? I can't hear you! Are you ready?」と呼びかけ、お祭り騒ぎの盛り上がりを煽った。ユーロビートの要素を織り交ぜたダンサブルなヘヴィメタルチューン「DA DA DANCE(feat. Tak Matsumoto)」では手を扇子に見立てて観客とともに踊り、MOAMETALがラップを畳みかけた。また「Shanti Shanti Shanti」ではステージ後方の巨大スクリーンに映し出された万華鏡のような映像をバックに、3人がインド舞踊のような踊りを見せる。楽曲ごとに用意された映像、照明演出でステージが彩られた。

ライブ中盤、神バンドは超絶技巧炸裂のセッションを経て、「Kagerou」を演奏。メインステージに戻ったBABYMETALは繊細かつ力強い歌と踊りで観客を魅了する。「MAYA」「BxMxC」ではレーザーが無数に飛び交い、地を這うような激烈なメタルサウンドが鳴り響いた。メロディアスなロックを基調としつつ、歌謡曲のような雰囲気もある「シンコペーション」ではフロアの一部にいくつかのサークルモッシュが発生した。

続くメタルバラード「Monochrome」では、SU-METALが凛とした歌声を響かせ、観客が手首に着けた“神器”がこの日、初めて光り輝く。3人は場内いっぱいに広がる光の海を見渡しながら、笑顔を浮かべた。続いて「メタリ!!(feat. Tom Morello)」の三味線フレーズが流れ、3人は花道を歩いてメインステージに向かう。SU-METALは「ここからラストまで駆け抜けていくよ! みんな準備はいい?」とラストスパートを宣言。この曲ではMOMOMETALが口上を述べ、映像のトム・モレロによるギターソロにつながるパートがあり、大きく盛り上がった。

ライブ後半には「ギミチョコ!!」「ド・キ・ド・キ☆モーニング」と怒涛のキラーチューンが並び、フロアは再び熱狂の渦に。そして組曲のような壮大な展開のプログレッシブメタルアンセム「THE ONE」では、再び観客の持つ神器が青や黄金色に輝く中、感動的なステージが繰り広げられた。

BABYMETALの名前を叫ぶ観客の声が響く中、スクリーンにはMOMOMETALの誕生を伝える映像が流れる。「もう二度と戻らない20歳の勇姿を我々は胸に刻む時が来た」というアナウンスのあと、MOMOMETALが天から降臨。SU-METALとMOAMETALも合流し、3人で「ヘドバンギャー!!」をパフォーマンスしていくことになった。そしてSU-METALからマイクスタンドを授かったMOMOMETALは神妙な表情を浮かべ、そのスタンドを掲げる。MOMOMETALを中心にSU-METAL、MOAMETALも含む会場の全員が何度もお辞儀のような動作を繰り返すという、儀式的な光景が広がった。そして楽曲後半、MOMOMETALが「20歳の夜を忘れはしない」と歌詞の年齢を20歳に変えて歌うと、観客の神器は桃色に輝いた。

特別なパフォーマンスを経て、新たな出陣を告げる法螺貝と太鼓の音が鳴り響く。ライブはいよいよクライマックスに突入し、BABYMETALはロゴフラッグを掲げる。観客を含め、出撃準備が整ったところでメロディックスピードメタルチューンのラストナンバー「Road of Resistance」が始まると、横浜アリーナ全体は熱狂の渦に包まれた。BABYMETALは拳を掲げながら歌い続け、フロアで巻き起こるシンガロング、サークルモッシュの嵐を見下ろして笑顔を浮かべる。そして最後は「We are!」「BABYMETAL!」の盛大なコール&レスポンスで幕を閉じた。

セットリスト

「BABYMETAL WORLD TOUR 2023 - 2024 LEGEND - MM 20 NIGHT」2024年3月2日 横浜アリーナ

01. BABYMETAL DEATH

02. メギツネ

03. DA DA DANCE(feat. Tak Matsumoto)

04. Shanti Shanti Shanti

05. Kagerou

06. MAYA

07. BxMxC

08. シンコペーション

09. Monochrome

10. メタリ!!(feat. Tom Morello)

11. ギミチョコ!!

12. ド・キ・ド・キ☆モーニング

13. THE ONE

14. ヘドバンギャー!!

15. Road of Resistance

公演情報

FOX_FEST

2024年5月25日(土)埼玉県 さいたまスーパーアリーナ

OPEN 15:00 / START 16:30

2024年5月26日(日)埼玉県 さいたまスーパーアリーナ

OPEN 13:00 / START 14:30

<出演者>

BABYMETAL / Electric Callboy / Polyphia / and more