BABYMETALが3月2、3日に神奈川・横浜アリーナでMOMOMETALの“聖誕祭”ライブ「BABYMETAL WORLD TOUR 2023 ‐ 2024 LEGEND ‐ MM」を開催。この記事では2日目公演「21 NIGHT」の模様をレポートする。

昨年4月に現体制となってから約1年、「LEGEND ‐ MM」は3月3日で21歳になったMOMOMETALの“聖誕”を祝う儀式というコンセプトの公演。初日と同様、儀式の参加者は“神器”なるLEDリストバンドを装着し、開演時間を待つ。そして「Are you ready to headbang?(諸君、首の準備はできているか?)」というメッセージに続いて、神バンドによるオープニングナンバー「BABYMETAL DEATH」へ。ステージにSU-METAL、MOAMETAL、MOMOMETALが登場し、満員の観客たちとの狂乱の宴が始まった。

3人は1曲目が終わってからフロア中央の円形ステージに移動。メタルコア系の高速チューン「Distortion (feat. Alissa White-Gluz)」を勇ましく披露し、アリーナエリアにサークルモッシュを巻き起こした。「PA PA YA!!(feat. F.HERO)」ではメンバーの立つセンターステージが上昇。観客はタオルを振り回しながら熱狂した。「Elevator Girl」のあと、神バンドによる難解なフレーズ続出の変態的テクニカルセッションを経て「ヤバッ!」へ。凛々しい表情でパフォーマンスする3人の表情が、ステージ後方の巨大スクリーンに大きく映し出された。

「Believing」の演奏中、スクリーンにグリッチノイズや幾何学模様などのモーショングラフィックスが投影され、楽曲のシリアスな雰囲気が視覚的にも彩られる。さらに「Brand New Day(feat. Tim Henson and Scott LePage)」では異世界感のある超自然的なCG映像をバックに、SU-METALが伸びやかな歌声を届け、観客を魅了。SU-METALは続くジェントメタル「Starlight」でも透明感のあるハイトーンを聴かせた。

BABYMETALは世界各国のロックフェスなどでも観客の合唱を誘った人気曲「KARATE」を投下。勇ましくも劇的なパフォーマンスの最中には観客が腕に付けた神器が輝き、場内が光で包まれた。続いて「ここから最後まで、みんなもっと盛り上がれるよね!」というSU-METALの言葉から古きよき祭囃子とメタルのミクスチャーソング「メタリ!! (feat. Tom Morello)」へ。この曲ではMOMOMETALの口上にひと際大きな歓声が上がった。そして彼女たちはラストスパートとばかりに「ギミチョコ!!」「ド・キ・ド・キ☆モーニング」とキラーチューンを連投。熱気冷めやらぬ中、さらに3人はプログレ感のある壮大なナンバー「THE ONE」をまばゆいばかりの光の中から届けた。

しばしの転換後、スクリーンにはひな祭りで賑わうメタル村の物語が。「桃から生まれたメタ太郎」にまつわる短いエピソード紹介のあと、天井からMOMOMETALがセンターステージへと降り立った。彼女はSU-METALとMOAMETALを左右に配し、トライアングルのセンターで「META!メタ太郎」をかわいらしく歌唱した。この日限りの特別な演出のあと、メロディックスピードメタルチューン「Arkadia」をパワフルに届けたBABYMETALは、エンディングで「Happy birthday! MOMOMETAL!」とシャウト。MOMOMETALがSU-METAL、MOAMETALとともに笑顔で「We are!」「BABYMETAL!」のコール&レスポンスを展開した。BABYMETALは3月23、24日に沖縄・沖縄コンベンションセンター展示棟で1年にわたって約100公演行われたワールドツアーのファイナルを行う。

なお終演後、BABYMETAL主催フェス「FOX_FEST」(フォックス・フェス)が5月25、26日に埼玉・さいたまスーパーアリーナで行われることがアナウンスされた。出演アーティスト第1弾はBABYMETAL、Electric Callboy、Polyphiaの3組。今後もラインナップは追加されるので、続報にも注目しておこう。

セットリスト

「BABYMETAL WORLD TOUR 2023 - 2024 LEGEND - MM 21 NIGHT」2024年3月3日 横浜アリーナ

01. BABYMETAL DEATH

02. Distortion (feat. Alissa White-Gluz)

03. PA PA YA!! (feat. F.HERO)

04. Elevator Girl

05. ヤバッ!

06. Believing

07. Brand New Day(feat. Tim Henson and Scott LePage)

08. Starlight

09. KARATE

10. メタリ!! (feat. Tom Morello)

11. ギミチョコ!!

12. ド・キ・ド・キ☆モーニング

13. THE ONE

14. META!メタ太郎

15. Arkadia

公演情報

BABYMETAL WORLD TOUR 2023 - 2024 TOUR FINAL IN JAPAN LEGEND - 43(シーサー)

2024年3月23日(土)沖縄県 沖縄コンベンションセンター

2024年3月24日(日)沖縄県 沖縄コンベンションセンター

FOX_FEST

2024年5月25日(土)埼玉県 さいたまスーパーアリーナ

OPEN 15:00 / START 16:30

2024年5月26日(日)埼玉県 さいたまスーパーアリーナ

OPEN 13:00 / START 14:30

<出演者>

BABYMETAL / Electric Callboy / Polyphia / and more