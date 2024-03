リアム・ギャラガーとジョン・スクワイア、コラボアルバムをリリース

リアム・ギャラガーが、同世代で最も影響力のあるギタリスト兼ソングライターのジョン・スクワイアとタッグを組み、2024年3月1日(金)に初のコラボレーション・アルバム『Liam Gallagher & John Squire / リアム・ギャラガー & ジョン・スクワイア』を発売した。

今作は、リアム・ギャラガーの長年の友人であるGreg Kurstinよりプロデュースされたもの。ジャケット写真はジョン・スクワイアがデザインし、輸入盤CDと国内盤CDで色が異なる。収録楽曲「Raise Your Hands」で幕を開け、グラム・ロック的なサウンドであり、リアム・ギャラガーがロキシー・ミュージックに少しStonesyなピアノを加えた形、とコメントしている。その他の楽曲については、彼らが60年代や70年代に影響を受けたセックス・ピストルズ、ジミ・ヘンドリックスやFacesのサウンドからもインスパイアされた。

今月リアム・ギャラガーとジョン・スクワイアは、Joey Waronker、Barrie Cadogan(Little Barrie, Paul Weller)、Christian Madden 、Jake Buggとヨーロッパで公演を行う。

<リリース情報>

Liam Gallagher & John Squire

『Liam Gallagher & John Squire』

2024年3月1日(金)リリース

国内盤CD 3300円(税込)

=収録曲=

1. Raise Your Hands

2. Mars To Liverpool

3. One Day At A Time

4. Im a Wheel

5. Just Another Rainbow

6. Love You Forever

7. Make It Up As You Go Along

8. You're Not The Only One

9. Im So Bored

10. Mother Nature's Song

