アニメ「アイドルマスター シャイニーカラーズ 2nd season」の制作が発表に。7月5日より全国の劇場にて先行上映され、今秋にテレビ放送される。

これは本日3月3日に開催された「THE IDOLM@STER SHINY COLORS 6thLIVE TOUR Come and Unite! Brilliant Blooms」で明かされたもの。4月5日からテレ東ほかにて放送予定のTVアニメ「アイドルマスター シャイニーカラーズ」の続編にあたり、12話を全3章に分けて先行上映する。併せて公開された劇場キービジュアルには、283プロダクションに加わる新たなユニット・ストレイライトとノクチル、2組のメンバーの姿も描かれた。さらにPVもお披露目されている。

アソビストアではアソビストア限定デザインビッグムビチケカードの受注を4月7日まで受付中。ストレイライトとノクチル、それぞれのユニットのセットが用意されており、横約146mm、縦約85.6mmサイズのムビチケカードとともにコンサートライト、缶バッジが付属する。さらに3月29日より、上映予定劇場にて特典としてビジュアルステッカー付き劇場ムビチケも販売。ビジュアルステッカーは全3種が用意されており、そのうち1種がランダムに配布される。

アニメ「アイドルマスター シャイニーカラーズ 2nd season」

テレビ放送

2024年秋

劇場先行上映

第1章：2024年7月5日（金）～ 7月25日（木）

第2章：2024年8月23日（金）～ 9月12日（木）

第3章：2024年9月20日（金）～ 10月10日（木）

スタッフ

企画・製作・原作：バンダイナムコエンターテインメント

監督：まんきゅう、岩田健志

シリーズ構成・脚本：加藤陽一

アニメーション制作：ポリゴン・ピクチュアズ

配給：松竹ODS事業室

キャスト

櫻木真乃：関根瞳

風野灯織：近藤玲奈

八宮めぐる：峯田茉優

月岡恋鐘：礒部花凜

田中摩美々：菅沼千紗

白瀬咲耶：八巻アンナ

三峰結華：希水しお

幽谷霧子：結名美月

小宮果穂：河野ひより

園田智代子：白石晴香

西城樹里：永井真里子

杜野凛世：丸岡和佳奈

有栖川夏葉：涼本あきほ

大崎甘奈：黒木ほの香

大崎甜花：前川涼子

桑山千雪：芝崎典子

芹沢あさひ：田中有紀

黛冬優子：幸村恵理

和泉愛依：北原沙弥香

浅倉透：和久井優

樋口円香：土屋李央

福丸小糸：田嶌紗蘭

市川雛菜：岡咲美保

プロデューサー：夏目響平

七草はづき：山村響

天井努：津田健次郎

(c)Bandai Namco Entertainment Inc.