2024明治安田J2リーグ第2節が2日と3日に行われた。

3年ぶりのJ1リーグ復帰に向けて白星発進に成功した清水エスパルスは、昇格組の愛媛FCとホームで対戦。北川航也の2ゴールで2-0の勝利を収め、開幕2連勝となった。

大勝スタートを切ったヴァンフォーレ甲府は、水戸ホーリーホックと敵地で対戦。61分にエドゥアルド・マンシャが先制点を挙げると、69分に木村卓斗がリードを広げる。83分に久保征一郎のゴラッソを許して1点差に詰め寄られたものの、逃げ切った甲府が2連勝となった。

開幕連勝を目指すモンテディオ山形は、栃木SCと敵地で対戦。開始6分に栃木の先制を許したものの、21分に追いつくと、31分にイサカ・ゼインが勝ち越し点をマーク。36分には高橋潤哉がリードを広げ、山形は3-1で2連勝を収めた。栃木は連敗スタートとなった。

1年でのJ1復帰を目指す横浜FCは、大分トリニータと敵地で対戦。櫻川ソロモンのPK失敗も響いてスコアレスドローに終わり、両チームともに2試合連続ドローとなった。



ホームに藤枝MYFCを迎えたジェフユナイテッド千葉は、田中和樹の2ゴールなど大量4得点で今季初勝利。ベガルタ仙台は敵地でV・ファーレン長崎を下し、1勝1分となった。

鹿児島ユナイテッドFCは徳島ヴォルティスに2-1の逆転勝利。鹿児島は5年ぶりにJ2リーグで勝利を挙げ、徳島は連敗スタートとなった。

レノファ山口FCは序盤と終盤の得点でブラウブリッツ秋田を下し、今季初白星。後半途中に退場者を出して0-2で敗れた秋田は、開幕2連敗となった。

今節の試合結果と次節の対戦カードは以下の通り。

◆■第2節

▼3月2日(土)

V・ファーレン長崎 1-2 ベガルタ仙台

水戸ホーリーホック 1-2 ヴァンフォーレ甲府

ジェフユナイテッド千葉 4-0 藤枝MYFC

清水エスパルス 2-0 愛媛FC

大分トリニータ 0-0 横浜FC

鹿児島ユナイテッドFC 2-1 徳島ヴォルティス

▼3月3日(日)

いわきFC 1-1 ファジアーノ岡山

レノファ山口FC 2-0 ブラウブリッツ秋田

ロアッソ熊本 1-1 ザスパ群馬

栃木SC 1-3 モンテディオ山形

◆■順位表

※()内は勝ち点/得失点差

1位 甲府(6/+5)

2位 山形(6/+3)

3位 清水(6/+3)

4位 岡山(4/+3)

5位 山口(4/+2)

6位 鹿児島(4/+1)

6位 仙台(4/+1)

8位 千葉(3/+3)

9位 水戸(3/0)

10位 愛媛(3/-1)

11位 群馬(2/0)

12位 横浜FC(2/0)

12位 大分(2/0)

14位 熊本(1/-1)

15位 長崎(1/-1)

15位 いわき(1/-1)

17位 藤枝(1/-4)

18位 秋田(0/-3)

19位 徳島(0/-5)

20位 栃木(0/-5)

◆■第3節の対戦カード

▼3月9日(土)

14:00 いわき vs 鹿児島

14:00 横浜FC vs 山形

14:00 甲府 vs 栃木

14:00 徳島 vs 秋田

▼3月10日(日)

13:00 仙台 vs 水戸

14:00 藤枝 vs 大分

14:00 岡山 vs 山口

14:00 長崎 vs 清水

15:00 愛媛 vs 熊本

17:00 群馬 vs 千葉

【試合ハイライト動画】北川2発で清水が連勝スタート! 清水エスパルス 2-0 愛媛FC