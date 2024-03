2024明治安田J3リーグ第2節が2日と3日に行われた。

開幕節で4-1の勝利を収めた者同士、大宮アルディージャ対FC岐阜戦は、前半アディショナルタイム1分に大宮が先制。下口稚葉が見事なコントロールショットを叩き込んだ。大宮はこの1点を守り切り、開幕2連勝となった。

中山雅史監督が率いるアスルクラロ沼津は、和田育の2ゴールなど、ホームでガイナーレ鳥取に4-0で快勝。クラブ史上初のJ2昇格に向け、2試合で7得点無失点と最高のスタートを切った。

戸田和幸監督の2年目で白星発進となったSC相模原は、ホーム開幕戦でヴァンラーレ八戸と対戦。30分に岩上祐三がミドルシュートを突き刺すと、この1点が唯一のゴールとなり、相模原が開幕連勝を収めた。

1年でのJ2リーグ復帰を目指すツエーゲン金沢は、新本拠地『金沢ゴーゴーカレースタジアム』でのホーム開幕戦でFC今治と対戦。しかし、2試合連続で3失点を喫し、苦しい連敗スタートとなった。一方の今治は連勝スタートとなった。

FC大阪は敵地でY.S.C.C.横浜を2-0で破り開幕2連勝。福島ユナイテッドFCは今季初勝利を挙げ、FC琉球vs松本山雅FCは2-2の痛み分けに終わった。

今節の試合結果と順位表、次節の対戦カードは以下の通り。

◆■第2節

▼3月2日(土)

大宮アルディージャ 1-0 FC岐阜

SC相模原 1-0 ヴァンラーレ八戸

アスルクラロ沼津 4-0 ガイナーレ鳥取

カマタマーレ讃岐 0-0 カターレ富山

ギラヴァンツ北九州 1-1 いわてグルージャ盛岡

テゲバジャーロ宮崎 1-2 福島ユナイテッドFC

FC琉球 2-2 松本山雅FC

▼3月3日(日)

Y.S.C.C.横浜 0-2 FC大阪

ツエーゲン金沢 1-3 FC今治

奈良クラブ 1-1 AC長野パルセイロ

◆■順位表

※()内は勝ち点/得失点差

1位 沼津(6/+7)

2位 大宮(6/+4)

3位 今治(6/+3)

3位 FC大阪(6/+3)

5位 相模原(6/+2)

6位 琉球(4/+1)

6位 松本(4/+1)

8位 岐阜(3/+2)

9位 福島(3/-2)

10位 岩手(2/0)

11位 讃岐(2/0)

11位 富山(2/0)

13位 奈良(1/-1)

13位 長野(1/-1)

15位 北九州(1/-1)

16位 YS横浜(1/-2)

17位 宮崎(0/-2)

18位 八戸(0/-4)

19位 金沢(0/-5)

20位 鳥取(0/-5)

◆■第3節の対戦カード

▼3月9日(土)

14:00 松本 vs YS横浜

14:00 長野 vs 相模原

14:00 富山 vs 奈良

14:00 金沢 vs FC大阪

▼3月10日(日)

13:00 鳥取 vs 宮崎

13:00 今治 vs 沼津

15:00 岐阜 vs 讃岐

▼4月20日(土)

14:00 岩手 vs 琉球

▼4月21日(日)

13:00 八戸 vs 北九州

13:00 福島 vs 大宮

【試合ハイライト動画】大宮が連勝スタート! 大宮アルディージャ 1-0 FC岐阜