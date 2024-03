2024明治安田J1リーグ第2節が1日から2日にかけて行われた。

開幕戦を勝利で飾った王者・ヴィッセル神戸はホームで柏レイソルと対戦。スコアレスで迎えた83分に木下康介に決勝ゴールを奪われ、0-1で敗戦を喫した。

開幕節で東京ヴェルディに劇的逆転勝利を収めた横浜F・マリノスはホームでアビスパ福岡を迎え撃った。試合は51分に紺野和也に先制ゴールを決められると、最後まで同点ゴールを奪うことはできず。0-1で敗戦となった。

前節、湘南ベルマーレとの“神奈川ダービー”を制した川崎フロンターレはアウェイでジュビロ磐田と激突。両者合わせて9得点が生まれる激しい打ち合いとなったが、川崎Fは4-5で敗戦。リーグ戦連勝とはならなかった。

新スタジアム『エディオンピースウイング広島』で浦和レッズを下し、開幕からリーグ戦連勝を目指したサンフレッチェ広島はアウェイでFC東京と対戦し、1-1のドローに終わった。

開幕節で名古屋グランパスを相手に3-0と快勝し、白星スタートを切った鹿島アントラーズはホームでセレッソ大阪と対戦。58分に先制点を許したものの、試合終了間際の植田直通のヘディング弾で同点に追いつき、勝ち点「1」を獲得した。

サガン鳥栖を下し、リーグ戦白星発進を飾ったアルビレックス新潟はアウェイでガンバ大阪と激突。75分に宇佐美貴史にPKを決められ、0-1で敗戦を喫した。

この結果、開幕節で勝利を収めた全チームが引き分け、または敗戦となったため、早くも全勝チームが無くなった。開幕から連勝を達成したチームが存在しないのは、2005年以来2度目となる。

その他の今節の試合結果、順位表、次節の対戦カードは以下の通り。

◆■第2節

▼3月1日(金)

川崎フロンターレ 4-5 ジュビロ磐田

横浜F・マリノス 0-1 アビスパ福岡

▼3月2日(土)

ヴィッセル神戸 0-1 柏レイソル

名古屋グランパス 0-1 FC町田ゼルビア

京都サンガF.C. 1-2 湘南ベルマーレ

サガン鳥栖 4-0 北海道コンサドーレ札幌

鹿島アントラーズ 1-1 セレッソ大阪

FC東京 1-1 サンフレッチェ広島

ガンバ大阪 1-0 アルビレックス新潟

▼3月3日(日)

16:00 浦和 vs 東京V

◆■順位表

※()内は勝ち点/得失点差

1位 鹿島(4/+3)

2位 広島(4/+2)

3位 町田(4/+1)

3位 柏(4/+1)

3位 G大阪(4/+1)

6位 福岡(4/+1)

7位 鳥栖(3/+3)

8位 神戸(3/+1)

9位 川崎F(3/0)

10位 湘南(3/0)

11位 横浜FM(3/0)

11位 新潟(3/0)

13位 磐田(3/-1)

14位 C大阪(2/0)

14位 FC東京(2/0)

16位 京都(1/-1)

17位 札幌(1/-4)

18位 東京V(0/-1)

19位 浦和(0/-2)

20位 名古屋(0/-4)

◆■第3節の対戦カード

▼3月9日(土)

14:00 町田 vs 鹿島

14:00 新潟 vs 名古屋

14:00 磐田 vs 柏

15:00 広島 vs 鳥栖

15:00 福岡 vs 湘南

16:00 FC東京 vs 神戸

16:00 川崎F vs 京都

16:00 C大阪 vs 東京V

▼3月10日(日)

13:05 札幌 vs 浦和

▼4月10日(水)

19:00 横浜FM vs G大阪