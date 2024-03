「問題が解けないと自分を追い込んでしまう」受験生の悩みにヨビノリたくみが前を向けるアドバイス

登録者数100万人超の教育系YouTuberヨビノリたくみさんがパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! ヨビノリLOCKS!」。毎週金曜日に、受験に向けた特別授業を開講しています。3月1日(金)の放送では、「問題が解けないと自分を追い込んでしまう」という15歳の相談に回答しました。こんばんは! いつも楽しく拝聴しています。私は今受験生で、1ヵ月後に第一志望の高校受験をひかえています。ですが、勉強をしていてたくさん問題を間違えてしまったときなどに、「なんでこんな問題も解けないの。こんなんじゃ絶対に受かんないよ」などと、どうしても自分を追い込んでしまいます。また、いつでも何をしていても受験のことを考えてしまい、とっても不安になってしまいます。そこで、自分で自分のメンタルをコントロールできるようになる方法を教えていただきたいです。(15歳)受験生で1ヵ月後に第一志望の高校受験を控えていたら、何をしていても受験のことを考えてしまうのは、むしろ健全! いいことなんじゃないかなと思います! 1ヵ月前で何も不安を感じない人はいないと思うので、今緊張しているとか不安になるのは自然でいいことかなと思います。高校受験って、もし中学受験をしていなかったら人生で初めての受験かもしれないので、不安なことだらけな気持ちも全然わかりますが……! メンタルコントロールする方法を個人的な経験を踏まえて言うと……とりあえず、『目の前のことに集中する』ですね! 先のことをいろいろ考えると不安になってしまうけど、目の前のことに集中すれば、そういう雑念は消えていくのかなと思います。あと、“問題が解けなかったときに焦る”ということだけど、これはむしろ「解けなかった問題が、本番前に見られてラッキー!」と思いましょう。本番で気づいても、それは点数にならないので……! まだ本番じゃないときに、解けない問題に出会えたのはラッキー! そんな感じで、ポジティブな気持ちで挑んだほうが、試験本番もいい結果が残せると思います!ポジティブになってほしいという意味を込めて、アゲアゲって感じで上向きの矢印を3つ書きました!いままでは数学の記号を書いていたのに、どうした急に!? ネタ切れか! と思った人もいると思うんですけど……実はこれ、数学の記号なんです。『超階乗』を表すときに使います。理系の大学に進んでも、多くの人が何もしないまま卒業するぐらいマニアックな記号だと思うんですけど(笑)。これを機に、この記号を好きになってくれたらいいなと思って書いてみました!『ヨビノリLOCKS!』では、受験や勉強に関する疑問や質問、合格の報告メッセージを募集しています。質問が取り上げられたリスナーには、ヨビノリたくみさんの直筆メッセージが入ったカロリーメイトスペシャルボックスと音声メッセージ入りチェキをプレゼント! 「ヨビノリLOCKS!」への質問やメッセージは、番組の特設サイトまで。<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:こもり校長(小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE)、COCO教頭(CRAZY COCO)放送日時:月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55番組Webサイト:https://www.tfm.co.jp/lock/