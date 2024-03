景井ひな「今後の活躍に期待したい！」注目のNCT WISHを紹介 メンバーもコメント出演

景井ひながパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! 景井LOCKS!」。2月28日(水)の放送では、注目しているK-POPアーティストとして「NCT WISH」を紹介。本人たちのコメントもオンエアされました。景井:今夜は、私が大好きなK-POPの授業! 注目のK-POPアーティストを紹介していきます!景井:去年、コメントをくれたNCT 127先生と同じグローバルボーイズグループNCTの派生グループです! NCT最後のグループとして、今日(2月28日に)デビューされました! おめでとうございます!!韓国と日本同時デビューなんですよ。結構珍しくないですか!? 日本人メンバーが4人、韓国人メンバーが2人で構成された6人のグループです。今後の活躍に期待したいですね~!NCT WISH:はじめまして! NCT WISHです!!僕たちは2月21日にデビュー、28日にデビューシングル(「WISH」)をリリースしました! フォー! とにかくワクワクしています! ワクワク、ワクワク……表現できないです! みんなで楽しくこれからもっと頑張って、魅力をお見せできるように頑張ります! いきましょう~!僕たちも今日からまた新しい1歩を踏み出すのですが、みんなもそれぞれ不安があると思います……! そんな気持ちも受け止めて、今しかない瞬間だと思って、一緒に楽しんでいきましょう! 僕たちも、生徒のみなさんと一緒に歩んでいきたいと思います!(デビューシングルの)「WISH」は、ここから始まる新たな未来に、“WISH”を乗せて突き進もう! という強い意志と決意を込めたミディアムテンポのダンスナンバーです!あ、あと……! 以前、YUTA先輩が、(コメント出演した際に)『万引き犯をアルバイト先で捕まえた!』というエピソードをお話しされたみたいなんですけど、すごくかっこいいです! (YUTAさんは)本当にいつも温かい言葉をかけてくださって感謝しています! ということで、NCT WISHでした! 今日からも、もっともっと頑張ります! またねー!景井:NCT WISH先生、コメントありがとうございます! NCT 127のYUTA先生に引き続き、コメント嬉しいです! すごい! これから世界へと羽ばたく方々から、こうやってコメントが来るって奇跡ですよ!(「WISH (Japanese ver.)」を聴きながら)最初の歌詞に入るまでに、K-POP特有のメンバー全員の名前を急いでファンが言うみたいなところがあるんですよ。それが、この辺に入るのかな? とか……そういう「掛け声がどこで入るんだろう?」みたいに楽しめるのも、K-POPの沼なのかなって思っております! あらためて、デビューおめでとうございます!今回の放送では、このほかに「BABYMONSTER」を紹介しました。<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:こもり校長(小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE)、COCO教頭(CRAZY COCO)放送日時:月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55番組Webサイト:https://www.tfm.co.jp/lock/